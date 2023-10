Più di cento bimbi iscritti nell’asilo nido di via De Cristoforis 

Il nuovo anno inizia nell’asilo nido comunale di via De Cristoforis con numeri da record. Anche questa volta si registra il tutto esaurito: oltre cento iscritti e una ventina in lista di attesa. La novità è che questa volta il pienone si è registrato già in fase delle iscrizioni e non ad anno cominciato.

Le due cooperative che gestiscono l’asilo in insieme a Comune, Cemea Sardegna e La Clessidra, continuano ad offrire diversi servizi, già dallo scorso anno hanno riaperto anche la cucina dove le cuoche preparano i pasti, con prodotti freschi e locali, e li servono direttamente alla mensa.

I bambini sono divisi in cinque sezioni, dai più piccoli che hanno tre mesi ai più grandi che hanno 3 anni e che l’anno prossimo dovranno frequentare la scuola dell’infanzia. Ogni sezione ha una piccola mensa, una sala dedicata al gioco e una al sonno. In tutto a vigilare sui bimbi ci sono 13 educatrici, 4 persone di servizio, 2 in cucina, 8 volontari del servizio civile e quattro appunto in inserimento in situazioni di fragilità.

E i numeri da record sono la riprova di quanto la città avesse bisogno di un nido comunale, che mancava da anni, dopo la chiusura forzata di via de Cristoforis e lo scempio del locale di via Boito ristrutturato anni fa e poi completamente devastato dai vandali.

