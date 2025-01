Più di 100 incidenti nell’ultimo anno: Genneruxi tratto critico 

I dati della Polizia Locale parlano chiaro: gli incidenti sull’Asse mediano sono numerosi e, negli ultimi due anni, in pericoloso aumento, con la soglia dei cento sinistri (102) superata nel 2024. Il tratto maggiormente interessato, come raccontano le cronache, è quello in direzione Poetto, all’altezza di Genneruxi. «È probabile che il maggior traffico di veicoli in uscita in questo svincolo per raggiungere la strada arginale, per andare a Quartu o in viale Marconi da quanto è diventato a senso unico in direzione Cagliari, possa aver portato a un aumento dei sinistri», sottolinea la maggiore Gesuina Olmetto, funzionario dalla Polizia locale. Resta però un aspetto: «Gli incidenti sono spesso causati dall’alta velocità, dalla distrazione di chi guida o dal mancato rispetto delle regole del codice della strada».

Dal 2015 alla fine dell’anno scorso gli incidenti sull’Asse mediano sono stati 746. Sei quelli mortali. Più della metà quelli senza feriti. Aumentano nei mesi dove è più frequente la pioggia e si concentrano quando il traffico è maggiore, dunque nei giorni feriali. «Bisogna lavorare sulla tecnologia per rendere le strade più sicure ma anche sull’educazione stradale, iniziando dai più piccoli. Per questo abbiamo avviato dei progetti nelle scuole cittadine», conclude la Olmetto. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA