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07 luglio 2026 alle 00:48

Più deleghe a Naitana, la Giunta resta con 3 assessori  

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Per ora nessuna nuova nomina in Giunta. Il sindaco Alfonso Marras ha scelto infatti di aumentare le deleghe già in capo all’assessore Marco Naitana, che diventa di fatto un “super assessore”.

Con un decreto firmato ieri mattina, il primo cittadino ha attribuito a Naitana anche le competenze su Turismo, cultura e attività produttive. Deleghe che in precedenza erano seguite dallo stesso sindaco dopo la revoca di Marco Francesco Mannu. I settori sono stati quindi riassegnati e accorpati a quelle già in capo a Naitana.

Lo stesso decreto di Marras richiama i provvedimenti precedenti con cui Naitana era stato nominato assessore con deleghe a Sport, politiche giovanili, viabilità e polizia locale. Nel documento il sindaco precisa che la delega conferita non lo priva della titolarità delle funzioni «e resta salva la facoltà di esaminare, modificare e, se necessario, revocare i provvedimenti dell’assessore, potendo dispensarlo dall’incarico in qualunque momento». Con questa scelta Marras ridisegna gli equilibri interni della Giunta, puntando sulla continuità e concentrando più materie nelle mani di un unico assessore. ( s. c. )

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