Più defibrillatori in ricordo di Tonino Dessì 

Alla cerimonia di ieri c’erano anche la moglie del medico quartese scomparso, Rossana, insieme alla sorella Anna Maria e al figlio Francesco. «Tonino amava la sua città, e da medico credeva nella prevenzione, ovunque si trovi siamo certi sarà contento di questo pensiero», il loro commento. Fra i presenti il sindaco Graziano Milia: «Siamo molto felici per quest’iniziativa che richiama una caratteristica di Tonino, la generosità, e che come amministrazione accogliamo con grande affetto e gratitudine». E il compagno di partito Michele Pisano, di FdI: «Un gesto concreto per la città, ma oltre al ricordo di Tonino è anche l’occasione per ribadire l’importanza del defibrillatore e della formazione per il suo utilizzo».

Il dispositivo salva vita - con tanto di teca e targa ricordo - sarà piazzato all’ingresso dell’ex Convento dei Cappuccini. «L’iniziativa ricalca i valori dell’amico Tonino, una persona umile che pensava sempre al bene degli altri»”, ha spiegato ieri il presidente dell’associazione Andrea Deiana. «Il defibrillatore è uno strumento che salva le vite ma ancora poco conosciuto purtroppo. Per noi questo è l’inizio di un percorso di sensibilizzazione e formazione in città», ha aggiunto. Nel “pacchetto prevenzione” donato dall’Aiisf c’è infatti anche un corso Blsd destinato a un gruppo di dipendenti comunali che lavora nell’ex Convento di via Brigata Sassari. «Affinché lo strumento possa essere operativo è necessario che ci sia qualcuno che lo sappia usare in caso di emergenze», ha sottolineato Antonio Scano, medico dell’associazione.

Solidarietà e sicurezza, in ricordo di Tonino Dessì, medico di famiglia ed ex amministratore comunale scomparso di recente. Da ieri la città è più protetta grazie al defibrillatore che porta il suo nome, donato dall’Associazione italiana informatori scientifici del farmaco al Comune, insieme alla formazione di primo soccorso gratuita per un gruppo di dipendenti del Municipio. Intanto sempre più attività commerciali quartesi, oltre agli impianti sportivi, puntano sulla prevenzione e si dotano di un defibrillatore.

Dove si trova

La moglie e il figlio

Un altro defibrillatore per la comunità quartese, che si somma a quello posizionato nel palazzo comunale di via Porcu, e al dispositivo installato qualche mese fa in viale Colombo, rubato in tempi record per poi essere abbandonato per strada ormai inutilizzabile. «Ne posizioneremo un altro a breve», assicura Cristian Gitani, vicepresidente della Sos Quartu, «l’ideale è avere un defibrillatore a portata di mano in tutte le zone della città, compresa Flumini».

Ma ci sono anche iniziative simili portate avanti da associazioni e attività commerciali cittadine. Come la donazione della Misericordia di Quartu al salone di barbieri e parrucchieri di piazza Santa Maria - dispositivo medico, ma anche formazione di primo soccorso e defibrillazione per i dipendenti - che il titolare Tonio Pani, anche consigliere comunale, ha deciso di mettere a disposizione di tutto il rione del centro storico.

