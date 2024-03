«Più decoro nell’ex salotto della città» 

La lettera contiene i termini perentori dell’ordinanza: venti giorni per restituire un minimo di dignità a vetrine, insegne, serrande. Il Comune lancia l’operazione decoro in via Gramsci, dove il 70 per cento delle attività commerciali è chiuso.

La comunicazione

Lo fa con una lettera che il sindaco Pietro Morittu e il comandante della Polizia locale Andrea Usai hanno spedito ai titolari dei locali chiusi (e malconci) di quello che un tempo era il salotto buono della città. Il commercio si è spostato altrove, chi resiste è un eroe moderno, ma diverse attività in cui gli affari si sono fermati, non restituiscono un’immagine di limpidezza. Sono già partite una quindicina di lettere ai privati, ma pure all’Inps in quanto titolare di diversi locali nel tratto medio alto del viale. «Ci è sembrato doveroso – sottolinea il sindaco – ricordare la validità di un’ordinanza del 2016, che imponeva e impone di tenere pulite le vetrine in cui spesso si notano manifesti ingialliti dal tempo, fogli di giornale, affissioni logore e scollate, ma anche vecchie insegne decadenti o strutture inopportune: qualcuno ha iniziato ad adeguarsi». Come Giorgio Balia, che gestiva il bar all’inizio del viale: «Ho rimosso il vecchio gazebo sul marciapiede – spiega – per dare un segnale positivo in ossequio alla richiesta del Comune e per una questione di sicurezza in considerazione degli atti di vandalismo: in questi anni speravo di vendere, ma mi sono dovuto arrendere».

Le reazioni

La lettera è arrivata anche alla famiglia Zanda, in relazione alle vetrine e alla vecchia insegna dell’autoscuola: «Diciamo sin d’ora che ci impegneremo per adempiere - afferma Simona Zanda – ma a breve valorizzeremo la proprietà immobiliare con un punto turistico: speriamo che al contempo la via venga valorizzata anche dal Comune, per permettere a tutti di innamorarsi di nuovo del centro città>. Concetto su cui sofferma Pino Orefice, titolare di un locale chiuso da anni (c’era un negozio di abbigliamento) con annessa serranda imbrattata: «La lettera mi arriverà anche se non né colpa mia se i vandali mi imbrattano la serranda - dice Orefice – ma in realtà abbiamo il diritto anche noi titolari di richiamare il Comune al rispetto del decoro: pavimenti a pezzi e luridi, piantoni scardinati, piastrelle divelte». Va giù pesante anche Stefania Gambacorta, a sua volta titolare di locali: «Quando e se mi arriverà la lettera, valuterò bene il da farsi: è davvero singolare venire a chiedere a noi il rispetto del decoro dopo che per anni abbiamo lamentato voragini nel viale, carenza di cestini, pavimentazione insozzata».

Ai titolari cui la missiva è stata recapitata pochi giorni fa, restano due settimane per ottemperare: «Il decoro urbano necessiterebbe di un regolamento apposito – sottolinea il comandante Andrea Usai – intanto ci si richiama al senso di responsabilità collettiva».

RIPRODUZIONE RISERVATA