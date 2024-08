Più decoro nel centro storico, appello ai proprietari di edifici 

Bitti rinnova la sua antica raffinata bellezza e si prepara all’apertura della ormai storica rassegna di Autunno in Barbagia che vede il paese inaugurare il circuito che prenderà il via il 7 e 8 settembre. Dopo due alluvioni che hanno lasciato ferite profonde nel centro abitato, il sindaco Giuseppe Ciccolini con un avviso pubblico, invita «a tutela del decoro e dell’igiene e sicurezza urbana, tutti i cittadini, proprietari di immobili, di aree private quali cortili o spazi verdi in stato di incuria e abbandono ad adottare tutte le misure necessarie a ridare dignità al centro storico».

Con le disposizioni rese pubbliche mediante pubblicazione il 31 luglio scorso, il sindaco sollecita i residenti «alla messa in sicurezza delle parti deteriorate degli edifici pericolanti, a garantire una sicura chiusura di porte e finestre degli immobili inutilizzati, affinché si eviti che diventino ricettacoli di rifiuti; a sistemare saracinesche fatiscenti e tracce aperte di utenze domestiche, alla cancellazione delle scritte sui muri, a provvedere alle operazioni di pulizia delle aree private invase da rovi, sterpaglie e rifiuti, al taglio dei rami o piante protese all’esterno delle proprietà private». SL’avviso - viene spiegato - intende informare e sensibilizzare la cittadinanza affinché ciascun cittadino possa contribuire alla salvaguardia del decoro urbano. L’iniziativa rappresenta un piccolo passo per dare più dignità a zone disabitate. (m. d.)

