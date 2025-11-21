Più decoro e sicurezza: dalla Municipalità un appello al Comune 

Dal Consiglio della Municipalità un triplice appello al Comune per sistemare strade e marciapiedi in gran parte del territorio pirrese e restituire decoro al piazzale del cimitero di via Murat dopo anni di incuria. Le tre proposte (su strade, marciapiedi e cimitero) predisposte dalle commissioni Urbanistica e Ambiente, guidate da Fiorella Carrus e Riccardo Cabras, sono approdate alcuni giorni fa tra i banchi di via Riva Villasanta e sono state approvate all’unanimità. Obiettivo dichiarato: rivendicare «una maggiore partecipazione attiva sulle decisioni di pianificazione urbanistica», con specifico riferimento alla viabilità e alla valorizzazione dell’area esterna cimiteriale, considerata al pari di strade e marciapiedi «di fondamentale importanza».

Strade a pezzi

I documenti prevedono interventi specifici per riparare marciapiedi e manto stradale in numerose vie, con suddivisione per quartiere e in ordine di importanza, oltre che la sostituzione delle canalette di scolo laterali per realizzarne di nuove sulla parte centrale delle carreggiate. La proposta sulla riqualificazione dell’area esterna del cimitero prevede invece il restauro della piazza attraverso il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione delle fioriere centrali in cemento con aiuole “aperte” dove inserire piante della macchia mediterranea e ornamentali a bassa crescita. Senza dimenticare l’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di rampe e percorsi accessibili per persone con disabilità, l’incremento degli arredi e la realizzazione di un’area attrezzata dedicata ai bambini. Tra le tante richieste anche l’introduzione della videosorveglianza e l’ampliamento delle aree verdi attorno al cimitero con la realizzazione di percorsi pedonali con materiali drenanti ed eco-compostabili.

Cura e dignità

«Si tratta di questioni prioritarie - sottolinea la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca - A breve, tra l’altro, partiranno i lavori di ampliamento del camposanto che discuteremo con il Comune e la cittadinanza in un’assemblea pubblica. L’obiettivo è restituire ai pirresi un luogo più dignitoso, curato e sicuro, nel rispetto della sua funzione e del significato profondo che ha per tutti. La nostra attenzione si rivolge anche allo spazio esterno, per dare nuova linfa al quartiere creando opportunità per migliorarne la vivibilità e la qualità dei servizi. Non solo per i residenti, insomma, ma a beneficio di tutti».

