«Più corsie preferenziali per garantire regolarità e puntualità del servizio» 

Ogni giorno i 191 bus in servizio del Ctm trasportano 135.000 passeggeri. Un flusso fluido a seconda del periodo: d’inverno la mole più importante di persone è rappresentata da studenti e lavoratori, mentre durante il periodo estivo (iniziato domenica scorsa) le linee più affollate sono quelle verso il Poetto. Proprio il percorso verso il mare gode ancora di un vantaggio determinante nei confronti dell’auto: le corsie preferenziali. «L’implementazione e il rafforzamento delle corsie preferenziali rappresentano un elemento imprescindibile», afferma il presidente del Ctm Fabrizio Rodin. «Le preferenziali garantiscono puntualità, regolarità del servizio e maggiore attrattività per i cittadini. Basti pensare al ruolo fondamentale che riveste la corsia di via Roma: un’infrastruttura strategica che consente agli autobus di evitare il traffico veicolare, migliorando sensibilmente i tempi di percorrenza. Per questo motivo – conclude Rodin – chiediamo con determinazione che la programmazione urbana continui a sostenere il trasporto pubblico locale del Ctm con scelte coraggiose e lungimiranti, capaci di trasformare la mobilità urbana in chiave sostenibile e moderna».

RIPRODUZIONE RISERVATA