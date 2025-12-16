«Più corse verso la stazione di Carbonia» 

Collegamenti con maggiore frequenza con la stazione dei treni di Carbonai per favorire l’arrivo dei turisti nell’arcipelago sulcitano.

È la proposta al piano regionale dei trasporti, inviato in Regione dalla consigliera di opposizione di Sant’Antioco, Ester Fadda. Si riferisce al trasporto pubblico integrato Carbonia-San Giovanni Suergiu -Sant’Antioco-Calasetta. «Il centro intermodale di Carbonia, rappresenta il principale punto di arrivo del territorio - ha detto Fadda - ciò nonostante registriamo un deficit di accesso per le isole di Sant’Antioco e San Pietro». Poche corse, con orari poco funzionali alle esigenze dei turisti. «La mancanza di collegamenti diretti obbligano a numerosi cambi e lunghe attese, - ha detto Ester Fadda - quindi ho proposto l’istituzione di una linea diretta con caratteristiche di servizio espresso da aprile a ottobre, con 6 corse giornaliere». In pratica, un collegamento diretto dalla stazione di Carbonia «dove i collegamenti con l’aeroporto sono frequenti - ha detto Ester Fadda - con il porto di Calasetta, per favorire l’imbarco per Carloforte e anche, per chi deve trattenersi la possibilità di raggiungere Calasetta. Anche per Sant’Antioco e San Giovanni Suergiu, un'unica fermata». (s. g.)

