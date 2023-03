«Più corse sulla linea della metro» 

Il problema dei trasporti sulla linea ferrata da Cagliari e Monserrato per Settimo San Pietro, rimbalza anche in Consiglio regionale con una mozione (primi firmatari Francesco Agus, Massimo Zedda e Gianfranco Satta del Partito Progressista). Si chiede all'assessore regionale ai trasporti l'implementazione della linea 2 della metro Cagliari Sinnai- Settimo. La mozione in oggetto, così come quella recentemente approvata all'unanimità dal Consiglio Metropolitano, è frutto del dibattito tenutosi a Sinnai a febbraio organizzato dal Partito Progressista in collaborazione con il Movimento 5 Stelle.

La mozione è firmata anche dai consiglieri Moriconi, Ciusa, Caddeo, Comandini, Cocco, Corrias, Deriu, Ganau, Li Gioi, Loi e Manca, Orrù, Piscedda Pinna e Solinas. Si chiede anche il rafforzamento dei collegamenti del bus navetta da Settimo a Sinnai e Maracalagonis visto che, ancora oggi, il servizio resta bloccato dalle 11,30 alle 15,40 con i pendolari costretti a raggiungere Sinnai e Maracalagonis e viceversa la Stazione di Settimo con mezzi di fortuna.

I disagi sono segnalati anche per la linea Arst 170 e sulla linea Arst 171. Da qui i disagi denunciati da tempo da tutti. Da qui la mozione in Regione con la richiesta di un servizio migliore. (ant.ser.)

