«Più corse dedicate agli studenti» 

Il regalo dei 50 anni è già sul tavolo: «Vogliamo portare a scuola tutti gli studenti sardi nel tempo massimo di un’ora: è un modo per combattere la dispersione scolastica», promette l’amministratore unico dell’Arst Roberto Neroni. A poca distanza dall’anniversario – cifra tonda: la legge che l’ha istituita è del 20 giugno 1974 – l’azienda regionale di trasporto pubblico spera di tagliare il nastro dell’opera più importante degli ultimi anni, sicuramente quella che sta incidendo maggiormente sulla vita e sull’umore dei cagliaritani: il prolungamento della linea di metropolitana leggera da piazza Repubblica fino alla nuova fermata di viale Cimitero.

Le previsioni

«Pensiamo di poter aprire la tratta al pubblico nel giro di pochi mesi, le procedure per il collaudo sono già state avviate, e stiamo terminando anche i lavori legati al raddoppio dei binari», spiega il direttore generale Carlo Poledrini. E il resto del percorso urbano fino a piazza Matteotti? «L’opera proseguirà verso viale Bonaria, ma è ovvio che per andare avanti il cronoprogramma dovrà essere rivisto insieme al Comune di Cagliari, alla luce di quello che sta succedendo in via Roma». Già, perché sul lungomare c’è già un cantiere, quello del «bosco orizzontale» di Boeri, e non è possibile avviarne un altro a pochi metri di distanza senza sconvolgere ulteriormente il traffico della zona. Dopo le elezioni, si vedrà.

La scelta

Nel frattempo l’Arst cerca di coccolare il core business , cioè gli studenti pendolari: «Come faremo a portarli tutti a destinazione entro un’ora dalla partenza? Moltiplicando il numero delle corse. Grazie ai nuovi collegamenti si potranno ridurre le tappe che spesso gli autobus devono fare in ogni paese, allungando i tempi di percorrenza», chiarisce Neroni.

Un obiettivo che ovviamente piace alla Regione, principale cliente dell’Arst – il contratto per il trasporto su gomma vale circa 80 milioni di euro all’anno e si arriva a 100 con gli altri servizi –, e alla neo assessora ai Trasporti Barbara Manca, che ieri è intervenuta alla conferenza stampa sul cinquantenario dell’azienda, che negli ultimi tempi ha ridotto a 7 anni l’età media della flotta (prima era di 14): «È fondamentale garantire un livello qualitativo omogeneo in tutti i territori, soprattutto in quelli dove la domanda debole. L’Arst rappresenta una leva cruciale per continuare a garantire la mobilità interna dei cittadini e per affrontare le sfide del futuro: le emissioni zero, i sistemi di trasporto innovativi e l’integrazione con le altre modalità di trasporto, per un reale e sostenibile diritto alla mobilità».

Sullo sfondo ci sono i contratti di servizio. Quello per il trasporto pubblico locale su gomma scadrà tra due anni, così come quello della metro. Dopo si apriranno scenari nuovi: il bando pubblico – con l’apertura alle altre aziende italiane e europee – o l’affidamento in house all’Arst. Forse è anche per questo motivo che l’azienda, in occasione dei 50 anni, lucida l’argenteria di casa: «Siamo una società multimodale, la quinta in Italia, che spazia dai treni al servizio urbano e extraurbano sui pullman. Siamo inclusivi e creiamo valore: ogni euro investito ne genera sette. La nostra ricchezza è il capitale umano, puntiamo sui giovani e non abbiamo mai mandato a casa nessuno, neanche durante la pandemia», ricordano Neroni e Poledrini.

I temi

Certo, ci sono i ritardi nei cantieri della metro e, sottolineano i sindacati, alcuni intoppi come quelli del centro intermodale di Nuoro, «concluso e mai aperto», o il problema «del deposito di piazza Matteotti a Cagliari da riqualificare», come sottolinea Arnaldo Boeddu, segretario della Filt Cgil. «Servirebbero anche investimenti sui convogli ferroviari panoramici», aggiunge il sindacalista. Il Trenino verde che corre a singhiozzo merita di più: «Abbiamo ereditato una rete infrastrutturale vecchia, ora ci sono 67 milioni di Rfi per rifare le tratte più significative: daremo al percorso turistico la continuità che merita, per questo», conclude Neroni, «abbiamo chiesto l’aiuto dei Comuni che fanno parte della Fondazione».

