«Più controlli sul lido di Maddalena contro chi sporca» 

«Una spiaggia si valuta non solo per la bellezza del mare e per la qualità dei servizi, ma anche per la pulizia degli arenili: è necessario fare qualcosa per impedire agli incivili, specie nelle ore notturne, di deturpare il lido di Maddalena». Durante l’ultimo Consiglio comunale, il capogruppo del Pd, Efisio De Muru, ha presentato una interrogazione per chiedere maggiori controlli sulla spiaggia più importante di Capoterra.

«Non possiamo permettere che i maleducati che abbandonano sull’arenile bottiglie e lattine la facciano franca – dice De Muru -, serve una maggiore sorveglianza per permettere ai bagnanti di trovare una spiaggia sempre pulita». Il sindaco, Beniamino Garau, spiega il piano studiato dal Comune per risolvere il problema dei rifiuti in spiaggia: «La polizia locale intensificherà i controlli la mattina, mentre la compagnia barracellare vigilerà sulla spiaggia nelle ore notturne. Contestualmente, l’area verrà protetta dalle telecamere presenti sulle sbarre dei parcheggi a pagamento, che garantiscono una visuale a 360 gradi, e da quelle installate nell’infopoint”.

