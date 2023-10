Più controlli nel centro storico  

Una timoniera nel mare del centro storico in tempesta. È la prefetta Grazia La Fauci, ieri al comando del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi a distanza di undici giorni dai cinque spari in via San Donato. L’eco dei colpi, e della faida tra extracomunitari che li ha fatti deflagrare, ha smesso di ripetersi tra i vicoli di Sassari Vecchia per risalire fino ai vertici delle forze dell'ordine cittadine, fino al sindaco e, appunto, alla prefettura. Chiamata adesso a fare sintesi tra dati oggettivi, proposte di rinascita e quella paura che schiaccia i residenti, e un quartiere divenuto ghetto, quasi disancorato rispetto alla traiettoria della propria città.

Il confronto

E su quell'area i partecipanti al confronto si sono soffermati sulla disamina del censimento delle abitazioni, ai numeri dei reati compiuti in zona, con le cifre dello spaccio a indicare il vortice che ha risucchiato il centro. Con il degrado sociale a braccetto con quello urbanistico, annotato come concausa della rovina generale, localizzata intorno alle microaree di San Donato e Santa Apollinare. I cui abitanti chiedono sicurezza ricevendo, per ora, la rassicurazione su una prossima rotta che vedrà carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e polizia locale, organizzare una maggiore copertura in contemporanea, attraverso i pattugliamenti, di vie e vicoli. Coordinamento dei controlli quindi, che saranno più massicci, sostenuti da una pianificata proliferazione degli occhi delle telecamere, per individuare le nicchie di illegalità. Che prosperano anche per l'oscurità che regna a Sassari Vecchia, saltata all'attenzione dei convenuti al Comitato, concordi nel ritenere impellente una nuova, peraltro annunciata da tempo, illuminazione.

Le criticità

Sin qui misure esterne, in parte prevedibili, al fenomeno che, per essere arginato, avrebbe pure bisogno di interventi sul tessuto vitale della zona, in fase di necrosi soprattutto per le criticità economiche e sociali. Per questo la prefettura propone di chiamare in causa istituzioni e associazioni di volontariato affinché, con azioni ad hoc, cerchino di diminuire, ad esempio, la portata della dispersione scolastica o supportino chi soffre fragilità fisiche e psichiche. Misure tese a impedire che il quartiere, ora in fase di difficile galleggiamento, si inabissi del tutto, irrecuperabile.

