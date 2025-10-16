Più controlli medici per gli anziani 

L’emozione di divenire una grande risorsa per la comunità scientifica e per quella in cui vivono, soprattutto per i più giovani: l’hanno provata gli iscritti all’Università della Terza Età di Iglesias che hanno preso parte attiva a un progetto di studio della facoltà di Medicina e epidemiologia dell’ateneo di Cagliari in collaborazione con il Cnr di Pisa. Un progetto che ha permesso di inserire l’Iglesiente tra i sei siti di interesse nazionale (Sin) dove si svilupperà una seconda fase di studio e ricerca.

Il percorso

La prima fase di studio è durata un anno e si è appena conclusa: l’anno scorso, infatti, con una serie di questionari furono richieste informazioni alle persone meno giovani sul loro stato di salute mettendo in correlazione la salute con l’ambiente in cui hanno vissuto e lavorato al fine di valutare i rischi e i pericoli di una forte industrializzazione del territorio. I dati emersi hanno consentito uno specifico monitoraggio ambientale e hanno permesso una prima valutazione dello stato di salute delle persone coinvolte. I dati emersi hanno fatto sì che questa fascia di territorio venisse stata inserita nei Siti di interesse nazionale per la seconda parte del progetto.

Lo screning

La seconda parte del progetto, finanziato con fondi del Pnrr, contempla una serie di test e screening sulla popolazione che abbracciano sia la fascia più giovane, dalle scuole superiori, sino alle persone anziane. «Un passaggio fondamentale quindi, dalla parte teorica a quella pratica. - spiega il professor Luciano Peddis, presidente della Università della Terza Età di Iglesias – Le parole chiave sono tre, ovvero, ambiente, salute e consapevolezza. La nostra Università è parte attiva del progetto e possiamo dire, con orgoglio, che abbiamo fatto da apripista per raccogliere le informazioni necessarie e anche per cominciare a divulgare l'importanza di un progetto di questo livello. Il nostro è dunque - prosegue Luciano Peddis - Terremmo dei convegni e degli incontri specifici ai quali parteciperanno figure importanti del mondo medico e scientifico. Collaboriamo proficuamente con l' Università di Cagliari e in particolare, con il professore Luigi Minerba». Verranno coinvolte nel progetto le scuole superiori della cittadina mineraria e verranno curati dei corsi specifici sull'ambiente tenuti da tecnici e professori universitari e aperti a tutta la popolazione. Nel frattempo, l' università della terza età ha già avviato un nuovo progetto, questa volta, incentrato sulla moda e sulla ecologia ambientale. È stato denominato " Fast fashion" ovvero, " moda veloce". Il suo obiettivo è quello di denunciare attraverso un piano di comunicazione mirato, i danni che possono creare i capi di abbigliamento venduti a basso costo sul mercato, in particolare, sottolineando la relazione fra inquinamento e bassa qualità del prodotto.

