Più controlli in città e meno incidenti 

«Meno incidenti e meno inquinamento». Cristian Mereu, attuale assessore alla viabilità difende il limite dei 30 chilometri orari, istituito in tutto il centro abitato dal sindaco Pietro Pisu nell’autunno del 2020 – quando l’esponente della Giunta era però nei banchi dell’opposizione – e i controlli che stanno riducendo gli incidente. «Estendiamo il limite così che venga imposta la riduzione della velocità», aveva dichiarato all’epoca il primo cittadino. «I sinistri stradali sono indubbiamente diminuiti rispetto a prima», assicura, invece, oggi Mereu. Ma quali sono le strade più pericolose della città? Sul podio ci sono sicuramente via Nazionale, via Pertini e via Le Serre in particolare all’altezza della rotatoria che conduce al centro commerciale.

Pochi “sinistri”

Nel territorio quartuccese – secondo i dati forniti dalla Polizia locale – nel 2023 sono stati registrati appena dodici sinistri stradali con tre feriti non gravi. Queste le vie dove i vigili sono dovuti intervenire: via Nazionale, via Sarrabus, via Mogoro, via Rosselli, via Don Minzoni, via Guspini, via Primo Maggio, via Rossini, via Monte Spada, via Pertini, via delle Serre. Nell’anno precedente, invece, sono stati dieci con cinque feriti gravi e nel 2021 ben quindici incidenti stradali con undici feriti.«L'attività svolta dalla Polizia locale, finalizzata al controllo del traffico e al rispetto delle norme del codice della strada, sta producendo i suoi frutti in quanto sembrerebbe registrarsi una maggiore attenzione da parte degli automobilisti», evidenzia Mereu che ricorda i quasi 50 mila euro arrivato nelle casse comunale con sanzioni e multe.

Tele-laser

«Anche in occasione di alcuni servizi svolti con il tele-laser, sia nella zona industriale di Pill'e Mata che in via Le Serre, abbiamo notato che la maggior parte dei conducenti dei veicoli rispettano i limiti di velocità e non commettono infrazioni o meglio ne commettono poche. Ma sicuramente le strade dove occorre maggiore controllo sono via Nazionale, via Rosselli e via Le Serre, senza dimenticare via Salvo D'Acquisto». Complessivamente dunque la situazione sembra migliorata tenuto conto che Quartucciu, in virtù della sua posizione baricentrica e di cerniera, è quotidianamente soffocata da un notevole flusso o traffico veicolare anche di passaggio. La città viene, infatti, tutti i giorni attraversata da numerosi automobilisti che dal Sarrabus e dall’Ogliastra devono raggiungere il capoluogo e l’hinterland.

Piano del traffico

«Stiamo comunque lavorando per prevedere soluzioni finalizzate a migliorare ulteriormente la situazione e rendere ancora più sicure le nostre strade», conclude Mereu, «già da quest'anno inizieremo a gettare le basi per dotare Quartucciu di un Piano del traffico, un importante strumento finalizzato a ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico e atmosferico e il risparmio energetico».

RIPRODUZIONE RISERVATA