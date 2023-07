Più controlli in città con 24 nuovi agenti  

Ventiquattro agenti di polizia locale in più per vigilare sul decoro, sul rispetto del Codice della strada e sul regolamento dei suoli pubblici. Proprio mentre scoppia la polemica per la città sporca e invivibile, il Comando di Alghero si rafforza con l’entrata in servizio di nuove divise che daranno una mano fino alla fine dell’anno. Le prime 12 unità hanno coperto il loro primo turno ieri mattina, affiancate dagli agenti più esperti. Altrettante sono pronte a entrare in scena ad agosto, nel clou della stagione estiva. Una boccata di ossigeno per gli uffici di via Mazzini dove si contavano appena 40 agenti in servizio, di cui solo 30 per la strada. Dopo una brevissima formazione, gli stagionali potranno essere occupati sui più ampi compiti di stretta competenza della polizia locale.

Il comandante

«Un incremento che ci permetterà di lavorare lungo le spiagge e in città, - spiega il comandante Matteo Bertocchi – per le attività che vanno dal controllo dei suoli pubblici occupati dai tavolini di ristoranti e bar all’abbandono dei rifiuti». Una task force si occuperà principalmente del rispetto dei regolamenti di igiene urbana, ma la maggiore presenza delle divise sul territorio agevolerà anche il traffico veicolare che in questi giorni sembra impazzito. «L’infrazione più frequente è il divieto di sosta, – prosegue il comandante – c’è carenza di parcheggi, è vero, ma la gente lascia l’auto dove capita». Nonostante il cospicuo aumento delle pattuglie in circolazione, dalle 8 alle 22, non è ancora attivo il terzo turno fino alle due di notte. Un servizio richiesto soprattutto dai residenti del centro storico alle prese con il fenomeno della “malamovida” e con gli eccessi del popolo della notte. «È in studio un servizio apposito che probabilmente riusciremo a attivare ad agosto».

Il traffico

Le pattuglie sono impegnate nelle attività di controllo elettronico della velocità nelle vie maggiormente trafficate con uno strumento che riesce a rilevare la velocità dei veicoli 700 metri prima che questi transitino davanti alla postazione. «Le prime settimane di controlli hanno raggiunto lo scopo desiderato: indurre i conducenti a verificare la propria velocità di percorrenza rispetto al limite imposto. I controlli continueranno per rendere più sicure le strade». I nuovi agenti hanno firmato il contratto alla presenza del sindaco Mario Conoci che ha augurato loro «una brillante carriera al servizio della città».

