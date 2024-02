«Più controlli contro la sosta selvaggia» 

Sosta selvaggia in centro, in periferia e nei quartieri satellite di Selargius. Non c’è zona della città che non viva questo problema: in testa c’è via Trieste, dove a qualsiasi ora del giorno c’è qualche auto parcheggiata lungo la pista ciclabile, davanti a negozi, bar e c affetterie. Ma succede anche negli altri rioni, compresa la borgata Santa Lucia.

«Una tendenza che va contrastata», l’ennesimo appello del capogruppo in Consiglio comunale di Sardistas Riccardo Cioni, «quello che noto è che - oltre alla maleducazione di alcuni automobilisti che utilizzano le piste come parcheggi - non c’è una particolare attenzione a fare rispettare le regole. Ormai l’uso dei percorsi dedicati alle bici per la sosta dei veicoli non è più un comportamento sporadico, ma purtroppo è diventato una costante», sottolinea Cioni, «servono però più controlli e se necessario anche sanzioni. E magari una campagna di sensibilizzazione nelle scuole».

