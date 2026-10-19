«Più controlli contro gli incivili» 

Tonnellate di rifiuti abbandonati, tra attrezzature da pesca, frigoriferi, motori e materiali di varia natura. È il bilancio dell’intervento di pulizia effettuato dai volontari di Marevivo nell’area a ridosso del Ponte Romano, fino all’ingresso del porto commerciale e sotto il ponte moderno che conduce al centro abitato di Sant’Antioco.

Una situazione che ha suscitato l’indignazione dell’associazione e rilanciato la richiesta di controlli più efficaci per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. «Arrivati a questo punto - dice Albano Salis responsabile regionale di Marevivo - sento la necessità di rivolgere un appello alla Capitaneria di porto, ma anche alla Guardia di finanza e al Comune di Sant'Antioco, affinché effettuino gli indispensabili controlli affinché il territorio non continui ad essere trasformato in discarica. Ci sono anche le telecamere, forse è il caso di utilizzarle per individuare e punire chi deposita questi rifiuti». A preoccupare, oltre alla quantità di materiale recuperato, è soprattutto la sua tipologia: «Abbiamo raccolto un quantitativo enorme di rifiuti - ha detto Salis - ma quello che maggiormente colpisce è la tipologia dei rifiuti che non lasciano spazio ad errori per l’individuazione dei responsabili dell’abbandono». Tra i materiali rimossi figurano lenze e palamiti riconducibili a imbarcazioni da pesca, oltre a frigoriferi, motori e numerosi altri scarti. Elementi che, secondo Marevivo Sardegna, rendono ancora più urgente fare chiarezza sulle responsabilità e intervenire per impedire che l’area continui a essere utilizzata come luogo di abbandono. L’operazione dei volontari riporta così al centro dell’attenzione il problema della tutela ambientale e della vigilanza sul territorio. La pulizia, infatti, consente di rimuovere i rifiuti già presenti, ma non può rappresentare una soluzione definitiva senza un’azione costante di prevenzione e controllo. «Interveniamo quando c'è la necessità - precisa Albano Salis - ma un conto è intervenire per fronteggiare le emergenze, altro discorso invece è andare a ripulire dove chi dovrebbe controllare, non lo ha fatto». L’appello è dunque rivolto alle istituzioni, chiamate a rafforzare la sorveglianza e a valutare l’utilizzo delle telecamere per individuare i responsabili. L’obiettivo è evitare che il lavoro dei volontari si trasformi in un intervento ciclico a causa degli incivili cronici.

RIPRODUZIONE RISERVATA