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Tortolì.
03 agosto 2026 alle 00:26

Più controlli con quindici nuovi barracelli  

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Lievita l’organico della compagnia barracellare di Tortolì. Sono 15 i nuovi agenti, di cui 12 abilitati e idonei alla lotta agli incendi. «L’incremento rappresenta per noi una forza indispensabile per poter garantire sempre più capillarmente il presidio e la salvaguardia del territorio comunale - spiega il comandante Maurizio Lorrai - Questo per essere di supporto a tutte le altre forze dell’ordine presenti sul territorio, ma soprattutto per essere un punto di riferimento per la popolazione».

La cerimonia di insediamento si è svolta nel fine settimana in Comune. Attualmente sono 34 le risorse in organico, tra ufficiali e agenti sia amministrativi che operativi. «La compagnia oltre all’impegno in un servizio notturno sette giorni su sette e nell’antincendio, ha incrementato la sua presenza in fascia diurna con il controllo delle aree ex Cartiera, litorali e aree Sic, sorveglianza delle zone di interesse archeologico. In più stiamo incrementando il pattugliamento nelle aree dello stagno di Tortolì». Lorrai ha espresso gratitudine all’amministrazione comunale e ha rivolto un pensiero anche a Giorgio Usai, già comandante della Forestale di Tortolì, in pensione dal primo luglio. «Ci ha offerto supporto costante durante il suo mandato accogliendoci sin da subito con professionalità. Al neo comandante, Antonello Rubiu, i migliori auguri per l’attività». ( ro. se. )

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