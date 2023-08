«Più controlli a Cala Luna» 

«Ho voluto togliere la sindaca dall’impaccio, dopo le pressioni che ha ricevuto nell’ultimo periodo con la sua proposta d’ordinanza», premette il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi: «Ecco perché ho assunto io la responsabilità di far pattugliare un po’ di più la zona della spiaggia di Cala Luna. Il territorio e la sicurezza sono la priorità. Nella circolare che emanerò non ci sarà alcun numero. Quando vedremo un sovraffollamento esagerato, interverremo con chi opera in mare». Dal palazzo di via Deffenu assicurano più controlli, terranno d’occhio la spiaggia-simbolo della costa orientale. Nessun numero chiuso, però, come era stato prospettato dalla sindaca di Dorgali, Angela Testone (che intendeva consentire l’accesso a massimo 600 persone a rotazione). Per quello occorrerà attendere il 2024. Ora si farà solo prevalere il buonsenso.

A Dorgali

«Prendiamo le distanze da qualsiasi forma di minaccia verso la sindaca come di qualunque amministratore - dice Rosa Patteri, in rappresentanza per Confcommercio degli operatori del diporto di Cala Gonone -. È altrettanto grave lanciare accuse di minacce subite dagli operatori senza indicarne con precisione la fonte. Il rischio è di far passare noi tutti come arroganti, cosa assolutamente falsa. Non tolleriamo che la nostra volontà di dialogo venga travisata, sebbene in dissenso rispetto a decisioni che si stavano assumendo frettolosamente e senza un dignitoso e approfondito confronto da parte dell’amministrazione comunale con tutti gli attori coinvolti».

Baunei

«Abbiamo apprezzato tanto le indicazioni pervenute del prefetto, che fanno il paio con la nostra consapevolezza che qualsiasi intervento di tutela a Cala Luna va ragionato di concerto tra le amministrazioni di Baunei e Dorgali, insieme agli operatori turistici che lavorano con dedizione e passione». Il sindaco di Baunei Stefano Monni non cede al facile trionfalismo, all’indomani del rinvio dell’istituzione del numero chiuso annunciato unilateralmente qualche giorno fa dalla sindaca di Dorgali Angela Testone e stoppato dal prefetto di Nuoro. L’appuntamento per chiarire il “come”, e pianificare al meglio il “quando” del numero chiuso a Cala Luna è stato fissato per il mese di ottobre, a stagione turistica chiusa. «Nella riunione è emerso ciò che affermo da giorni: la disciplina regolamentata sul sito di Cala Luna è un’operazione molto complessa, impossibile da realizzare in pochi giorni e men che meno in uno», aggiunge Monni. Essendo Baunei da anni il capofila dei Comuni sardi che hanno fatto delle spiagge a numero chiuso un vero e proprio brand spendibile nel marketing turistico, non è la bontà dell’iniziativa in sé che viene contestata da Monni, bensì la modalità con la quale si voleva far passare un provvedimento che da un giorno all’altro avrebbe stravolto il lavoro estivo di centinaia di persone, lavoro pianificato in pieno inverno. «Il fatto che la mia proposta avanzata qualche giorno fa – rimarca – sia stata adottata, dimostra che si tratta di una proposta di buon senso: quella di rimandare all’autunno un tavolo tecnico che si metta al lavoro con lo scopo di pervenire per il 2024 a una disciplina unitaria, concertata e condivisa che affronti sia il contingentamento che tutte le altre problematiche presenti a Cala Luna». Negli ultimi anni, anche in seguito alle vicende legate all’assegnazione al comune di Dorgali della gestione del pontile di sbarco nell’incantevole caletta, che dovrà essere costruito ex novo, i rapporti tra i due comuni confinanti sono stati spesso conflittuali. E la spiaggia anche quest’anno, com'è ormai tradizione dal 1974, anno dell’uscita del celeberrimo film di Lina Wertmuller, è stata puntualmente travolta da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto delle polemiche turistico - politiche.

