«Più controlli a Cagliari sui fumi d’acciaieria in arrivo» 

«I container radioattivi devono essere rispediti al mittente quanto prima ed è necessario attivare nel porto di Cagliari un portale radiometrico che controlli i carichi allo sbarco».

È la raccomandazione votata all’unanimità dal Consiglio comunale di Portoscuso sulla vicenda dei container di fumi di acciaieria, diretti alla Portovesme srl, contaminati da cesio. Il carico è partito da una fabbrica di Cremona, per due di questi container è scattato l’allarme all’ingresso della Portovesme srl. Ora sono confinati in un’area protetta, il resto del carico si trova nel porto di Cagliari.

«L’azienda è stata attenta con il suo portale radiometrico e ha bloccato il carico - ha detto il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - altrettanto non si può dire dell’azienda che ha spedito i fumi di acciaieria. Servono controlli all’origine e comunque allo sbarco del porto di Cagliari per individuare il prima possibile la radioattività». I consiglieri hanno chiesto che si acceleri la spedizione al mittente del carico. <Il portale della Portovesme ha dato l’allarme - dice Rossano Loddo - ma dobbiamo fare in modo che i carichi contaminati non arrivino da noi: dovrebbe essere ripristinato il portale radiometrico pubblico al porto di Cagliari e ci devono essere controlli dai luoghi di partenza». Sull’allarme radioattività Angelo Cremone, esponente di Sardegna Pulita, ha presentato un esposto alla Procura, chiedendo al Prefetto che i fumi vengano subito rispediti indietro e che sia fatta chiarezza.

