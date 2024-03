«Più consapevolezza per dare nuovo slancio al principio d’insularità» 

«Sono andato a tracciare i contorni di un’isola e invece ho scoperto i confini di un oceano». Così il filosofo Ludwig Wittgenstein nel suo Tractatus logico-philosophicus del 1921. Ovvero, i limiti e le potenzialità di un territorio circondato dal mare nel rapporto con il Continente. Una contraddizione solo apparente perché il limite geografico può diventare nell’orizzonte della Sardegna punto di forza nel momento in cui i sardi riescono a prendere coscienza del valore dei tesori naturali e paesaggistici, risorse straordinarie, e della necessità della loro tutela per lo sviluppo di un “quasi Continente”.

Lo slancio

Il passo ulteriore, rispetto al fondamentale traguardo raggiunto nel 2022 con il riconoscimento costituzionale degli svantaggi derivanti dall’insularità, è uno slancio nuovo che si chiama «insularità consapevole». Un ulteriore obiettivo al centro del seminario che si è svolto a Cagliari nella sala “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda. Un confronto che, con il coordinamento del direttore editoriale Lorenzo Paolini e della presidente del Comitato tecnico-scientifico per l’Insularità Maria Antonietta Mongiu, ha preso le mosse dal libro “Buongiorno SarDegna” dell’editore Sergio Zuncheddu, intervenuto, insieme a studiosi ed esperti, per fare luce sull’identità isolana e, in un’ottica ampia, sulle questioni sociali ed economiche che non sono estranee allo status di regione insulare. Si è aperta una nuova fase di analisi ed elaborazione per cercare di raccogliere i frutti del lavoro di semina. C’è una tesi condivisa: dal seme del riconoscimento costituzionale devono nascere germogli preziosi per orientare lo sviluppo della Sardegna verso scenari più confortanti.

Gli interventi

Secondo Maria Antonietta Mongiu, «occorre essere consapevoli dei rischi legati alle speculazioni contro l’ambiente. Tema più che mai attuale di fronte ai progetti con i quali si vuole riempire il territorio di grandi impianti che non sono compatibili con il rispetto e la tutela del contesto naturale. Si tratta di mettere in atto un meccanismo legislativo, come è successo per la legge salvacoste, per bloccare tutti i progetti che mettono a rischio il paesaggio sardo e la nostra economia futura. Dobbiamo ragionare in termini economici. Pensiamo ai danni per tutte le aziende agropastorali e per il turismo delle zone interne se il paesaggio venisse falcidiato da una deturpazione che non è soltanto visiva ma anche acustica. Questa è l’idea alta di insularità:difendere l’Isola con tutti i suoi valori materiali e immateriali e tutelarla con il pensiero rivolto al futuro della sua economia».

Gli spunti del libro

L’attrice Lia Careddu con le sue letture ha richiamato i temi del libro di Sergio Zuncheddu. Non solo il passato e il presente con la zavorra della dipendenza dal “Continente”, che condiziona la crescita e determina «una condizione di sottosviluppo», ma anche il futuro con l’agenda delle cose che si potrebbero fare. L’imprenditore ha ribadito che «l’ambiente è un tesoro che non possiamo scalfire. Un’eredità da trasmettere alle future generazioni. È la risorsa più importante di un’Isola che deve essere in grado di gestirla con premura e attenzione. Il paesaggio è un bene economico, l’ultimo che ci resta. Rischia di svanire e per questo è strategico. Bisogna difenderlo in tutti i modi possibili e trasferirlo intatto alle generazioni che verranno. È il vero nodo del nostro sviluppo». L’obiettivo del seminario, dal titolo “SarDegna percorso praticabile per un’insularità consapevole”, era quello di affrontare in termini di concretezza la questione dell’insularità dopo il riconoscimento del principio nella Costituzione. Un tema che non ha solo risvolti economici legati alle risorse che servono per attuare la norma. Ci sono anche altre implicazioni. Lo storico dell’Università di Cagliari Marco Pignotti ha messo in evidenza «la trappola dell’etnocentrismo. La Sardegna è stata narrata come una terra leggendaria o, viceversa, come il prototipo dell’arretratezza. Questo approccio ha condotto più frequentemente alla generazione di un autostigma. La classe politica e intellettuale sarda è sempre stata classificata come debitrice/importatrice di modernità. Limitandoci all’età contemporanea, al netto della mondializzazione del pensiero gramsciano, - ha concluso Pignotti - ci sono state molte figure solo episodicamente descritte dalla storiografia, che in realtà hanno inciso a livello regionale e nazionale. Penso a Giorgio Asproni, Ottone Bacaredda, Francesco Cocco Ortu».

Altri punti di vista

L’avvocata Rita Dedola ha proiettato l’insularità negli scenari della giustizia: «Capire e conoscere i mutamenti della criminalità sarda, il passaggio dai sequestri di persona al business del traffico degli stupefacenti e al riciclaggio del denaro sporco, significa avere la capacità di creare gli anticorpi sociali per contrastare quei fenomeni». L’architetto Franco Masala ha tracciato il quadro storico della tutela del paesaggio, dal testo unico delle bonifiche degli stagni ad opera di Francesco Cocco Ortu sino al codice Urbani, per concludere che «il paesaggio è la storia di una bellezza diffusa, non tanto per regioni estetiche, ma in quanto testimonianza della vita degli uomini». Per Gian Valerio Sanna, assessore all’Urbanistica nella Giunta Soru, «il rischio è quello di consegnare alle future generazioni territori compromessi. Serve una nuova legge urbanistica, l’attuale normativa è molto disorganica. E poi è necessario procedere all’unificazione degli uffici regionali e statali che si occupano della tutela del territorio. Un cimento nuovo e gravoso da portare a compimento per valorizzare il principio di insularità».

Secondo Giuseppe Biggio, che è stato dirigente del servizio di pianificazione territoriale e paesaggistico della Regione, la palla deve passare al Consiglio regionale, «a cui spetta il compito di predisporre in tempi rapidi una legge con un punto di equilibrio tra i bisogni energetici e il rispetto dell’ambiente». Si intravede così l’insularità consapevole, quell’idea che è in sintonia con l’immagine di Wittgenstein che scopre i confini dell’oceano e le potenzialità di un’isola.

