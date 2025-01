«Più colonnine per far decollare l’elettrico» 

«Le auto elettriche non sono di nicchia», Enrico Fodde, dall’alto della sua esperienza pluri decennale nel campo dei trasporti, ne è convinto. «I prezzi delle vetture green più economiche partono da 14mila euro e possono vantare autonomie di tutto tutto rispetto. Ciò che manca è invece un’infrastruttura ramificata che permetta ai proprietari di rifornirsi di elettricità ovunque e a prezzi competitivi».

Momento giusto

Gli scarsi numeri registrati dalle immatricolazioni di veicoli green in Sardegna (59 a dicembre, ndr) non devono scoraggiare, l’amministratore delegato dell’Acentro non ha dubbi: «Il mercato è maturo, le batterie hanno visto crollare il prezzo di circa il 25% negli ultimi anni, basta quindi solo innescare un circuito virtuoso che renda l’utilizzo di auto elettriche più conveniente e la loro diffusione sarà più semplice».

Gli obiettivi Ue sembrano tuttavia lontanissimi. «L’Europa vorrebbe installare sul proprio territorio venti milioni di colonnine», spiega l’imprenditore. «Ma se le aziende di installazione e i provider di fornitura elettrica non saranno incentivati alla realizzazione di una rete non si raggiungerà mai il traguardo».

Eppure questo sarebbe un passaggio obbligato: «Basta guardare le tariffe di abbonamento per ricaricare la propria vettura a Cagliari. Prezzi ancora altissimi per invogliare gli automobilisti a convertirsi al green. Ecco perché bisogna partire da incentivi per la vendita calmierata di energia per far poi partire la vendita di massa delle auto elettriche».

Futuro

Fodde non pensa comunque a una rivoluzione clamorosa, ma di certo a un importante cambio nelle abitudini dei sardi. «Non credo che il mercato elettrico possa dominare le vendite dei prossimi anni, ma sono convinto che riuscirà con i giusti sostegni a ritagliarsi un 20, 25% del mercato».

L’Isola per di più avrebbe anche più potenzialità. «La Sardegna può facilmente diventare un laboratorio per la mobilità elettrica del futuro», prosegue Fodde. «Oggi però, partendo da Cagliari, sembra che ci sia una battaglia delle amministrazioni contro la mobilità privata, per certi versi insensata se non si propongono valide alternative».

RIPRODUZIONE RISERVATA