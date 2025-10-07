«Più collegamenti con Olbia» 

«Sono soddisfatto per l’approvazione, ad ampia maggioranza, della mozione per lo sviluppo del trasporto tra Nuoro e Olbia, finalizzata a chiedere che venga stipulato un accordo di programma tra Nuoro, Olbia e la Regione». Parole del consigliere M5S, Stefano Ferreli, dopo il Consiglio di lunedì. «Con la mozione il Comune avrà un ruolo centrale nella definizione delle politiche regionali di trasporto e si darà l’avvio a un piano di sviluppo infrastrutturale insieme alla Provincia», aggiunge sollecitando un collegamento, oltre che con Abbasanta e Cagliari, anche con Olbia.

Via libera anche alla mozione di “Progetto per Nuoro” sul futuro delle persone con disabilità, passata con 20 sì e 2 astenuti. «L’impegno della Giunta si concretizzerà in due qualificati interventi - spiegano Lisetta Bidoni e Mario Carcassi -. Il primo orientato a effettuare un’indagine conoscitiva sulle motivazioni che hanno impedito l’apertura del Centro diurno di Marreri e a trovare le relative soluzioni. Il secondo ad assumere iniziative per dotare la città di soluzioni abitative innovative e inclusive».

