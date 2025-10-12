«Più collaborazione per le strade rurali» 

Stai, More Ponti, Corte Coppius, Planu Orri, Pau Madau, Su Campu a Gureusu, Is Crabibisi: sono solo alcune delle zone che presentano strade rurali bisognose di manutenzione nelle campagne di Samassi. Buche, tratti difficili da percorrere e che rischiano di compromettere i mezzi: la viabilità rurale resta una delle questioni più sentite, e anche più delicate, del territorio. Ma la soluzione, secondo molti, passa da una collaborazione tra Comune e agricoltori.

I barracelli

«Il Comune anche l’anno scorso ha ripristinato alcune strade rurali ma non si fa in tempo a sistemarle che si dissestano di nuovo», afferma Olindo Pittau, capo della compagnia barracellare. «Una mano sulla coscienza se la devono mettere anche gli agricoltori: spesso non rispettano le distanze tra campo coltivato e bordo stradale, usano la strada come parcheggio o per fare manovra con i trattori, e quando innaffiano i terreni l’acqua finisce sulla carreggiata. Da poco è stata asfaltata via San Gavino e dopo poche ore già ci giravano sopra con i mezzi agricoli. Ci sono molte strade da ripristinare perché in condizioni precarie, ma serve anche un po’ di rispetto».

Gli agricoltori

Dal mondo agricolo Matteo Frau, presidente della cooperativa “La Collettiva” afferma: «I mezzi che transitano nelle strade rurali sono in funzione alle attività agricole. Purtroppo i mezzi agricoli sono sempre più pesanti: a questo punto anche le strade andrebbero adeguate. È vero che alcuni prestano poca attenzione, ma la maggior parte degli agricoltori rispetta le regole. Serve più sensibilizzazione e, nei casi limite, anche sanzioni. La rete rurale è essenziale per le attività agricole e chi conduce terreni confinanti alla strada deve prestare le giuste attenzioni, altrimenti questa cede. È giusto che il Comune le ripari, ma anche che gli agricoltori portino rispetto: in questo modo l'intervento avrà una durata più lunga».

Il Comune

Sulla questione interviene il vicesindaco Giacomo Onnis: «A breve convocheremo una riunione con gli agricoltori in vista del bando regionale per le strade rurali, che dovrebbe uscire entro fine anno. L’obiettivo è stabilire insieme le priorità e prepararci a partecipare al bando tenendo conto dei parametri che premiano i Comuni. Nel 2024 abbiamo speso circa 200mila euro per sistemare diverse strade, ma non siamo riusciti a intervenire su tutte. È giusto chiedere che le strade siano percorribili, ma anche gli agricoltori devono fare la loro parte».

Più critico Giancarlo Melis, capo dell’opposizione: «Samassi è un paese a frazione agricola e le strade rurali sono fondamentali. Bisogna spingere perché l’amministrazione sia più sensibile: in comuni come Sanluri, che non è a frazione agricola, sono quasi tutte asfaltate. Qui si poteva fare molto di più. Serve un piano di finanziamento importante e, una volta sistemate, le strade vanno tutelate, anche con sanzioni per chi non le rispetta».

RIPRODUZIONE RISERVATA