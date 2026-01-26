«Più collaborazione o l’ambasciatore non torna» 

Roma. L’Italia chiede alla Svizzera «l’avvio di un’effettiva collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due Stati e l’immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana». Sono queste le condizioni di Palazzo Chigi per il rientro a Berna dell’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, richiamato domenica a Roma. Decisione presa in un incontro avuto dal diplomatico con la premier Giorgia Meloni, al termine di consultazioni anche col ministro degli Esteri Antonio Tajani.

L’Italia vuole un cambio di passo, dopo la scarcerazione di Jacques Moretti che ha indignato le istituzioni italiane e le famiglie delle vittime. Visti i ritardi e l’assenza di comunicazione l’obiettivo è fornire le competenze degli investigatori italiani per far decollare un’inchiesta che stenta a individuare le responsabilità per i 40 morti, tra cui 6 ragazzi italiani, e i 116 feriti.«Si faccia piena luce e non venga offesa la memoria di questi ragazzi», ha ripetuto ieri Tajani.

Intanto circolano le immagini, diffuse dal Tg1, di un altro incendio che nel marzo 2024 aveva coinvolto uno dei locali dei coniugi Moretti. È avvenuto a marzo 2024 nel villaggio di Lens, a pochi chilometri da Crans-Montana. Le fiamme, dalle testimonianze raccolte, avevano distrutto completamente gli arredi interni del locale, allora in fase di ristrutturazione per il cambio di proprietà, appena acquisito dai coniugi Moretti. Eppure, dopo quell'episodio, non vi sarebbe stato alcun controllo negli altri due locali della coppia fino al disastro di Capodanno.

