Più che le Ferrari a Imola la stella è Kimi Antonelli  

Imola. La superiorità non ostentata di Oscar Piastri, l'emozione trattenuta di Andrea Kimi Antonelli e l'assenza imprevista di Charles Leclerc sono emerse nelle conferenze stampa del giovedì a Imola, dove domenica si corre il Gp del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settima prova del mondiale di Formula 1 e prima in Europa.

L’attesa

È il Gp di casa per la Ferrari, ma anche per il 18enne bolognese della Mercedes e per loro, ma non solo, sono annunciati al circuito oltre 100mila spettatori domenica, un record che migliorerà il risultato dell'anno scorso, e oltre 200mila presenze nell'intero fine settimana, che comincia oggi con le due sessioni di prove libere. Antonelli, che a 18 anni, e con la maturità alle porte, si trova a gestire una pressione non comune ma ammette di fare un pensierino, se non ad una clamorosa vittoria, almeno al podio: «L'impatto emotivo sarà notevole e dovrò gestire bene le energie. Sarà importante non trovarsi in riserva ma ho al mio fianco persone che mi aiuteranno», ha detto l'unico italiano a gareggiare in F1.

Leclerc ha preferito evitare il media day a causa di una indisposizione. Riposerà per essere pronto oggi, ha spiegato la Ferrari. Nessun allarme quindi, per il monegasco, chiamato però insieme con Lewis Hamilton a risollevare le sorti della Rossa, attualmente solo quarta nel mondiale costruttori e reduce dalle delusioni, e dalle tensioni, di Miami. A Maranello si è lavorato tanto, ha annunciato Frederic Vasseur, con l'obiettivo di migliorare la SF-25 e cominciare ad estrarne tutto il potenziale.

Il leader

Una necessità che non affligge al momento il team dominante, quello McLaren, tanto che in conferenza stampa Piastri, leader del Mondiale, lo ha detto chiaramente: «Credo che saremo forti per tutta la stagione. Ci aspettavamo che Miami avrebbe esaltato i nostri punti di forza, e così è stato ma non so se qui sarà possibile ripetere quella prestazione», ha detto l'australiano, «la pista è diversa, più veloce e mi aspetto avversari più vicini». Oggi alle 13.30 e alle 17 le prime libere. Domani qualifiche alle 16, domenica Gp alle 15.

