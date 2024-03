più che gigante, Brignone super  

SAALBACH. Una grandiosa Federica Brignone ha vinto in 2’20”75 l'ultimo gigante della stagione. Per lei è il sesto successo di una stagione eccellente e il 27° in carriera: miglior italiana della storia. Con lei sul podio la neozelandese Alice Robinson in 2’21’41 e la norvegese Thea Stjernesund in 2’21”72 Niente fare per Federica invece nella sua missione impossibile di rimontare ben 95 punti sulla svizzera Lara Gut-Behrami per vincere la coppa di gigante. Alla svizzera è bastato, dopo una gara prudente, il 10° posto per vincere “coppetta” di gigante e Coppa del mondo (la seconda dopo quella del 2016). Nello slalom maschile, ottavo Alex Vinatzer.

