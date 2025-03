Più centimetri per l’Esperia 

Un messaggio chiaro alle rivali e a tutta la piazza: la Confelici non si accontenta e punta a fare un passo in più. Per alzare il livello e giocarsi fino in fondo le proprie chance playoff di B Interregionale, la società cagliaritana è tornata sul mercato e ha aggiunto centimetri ed esperienza al reparto lunghi. Da oggi, nelle rotazioni di coach Federico Manca ci sarà anche Riccardo Bartolozzi: questa sera il pivot classe ’95, alto 205 cm, affronterà il primo allenamento a Monte Mixi, e sabato sarà regolarmente a disposizione per il match interno contro Recanati.

La scheda

Originario di Fabriano, Bartolozzi ha esordito tra i senior nel 2012/2013 in C, poi è passato al vivaio della Fortitudo Bologna, arrivando a debuttare in LegaDue nel 2014/2015 con Verona. Dal 2015 ha giocato in Serie B con Giulianova, Bisceglie, Salerno, Palestrina, Ruvo di Puglia e Nardò, compagine con cui ha centrato la promozione in A2 nel 2021. Lo scorso anno ha militato a Roseto, sempre in B Interregionale, mentre i primi mesi della stagione in corso li ha trascorsi in Sicilia per difendere i colori di Barcellona.

Le ambizioni del club

Luigi Zucca, consigliere d’amministrazione dell’Esperia, mette le cose in chiaro: «Non siamo intervenuti per sopperire a una lacuna del roster», precisa, «semplicemente, ci siamo chiesti cosa servisse per affrontare al meglio la Poule Gold. Il tutto con la volontà di perseguire un percorso di crescita che porti la squadra a competere stabilmente a livelli sempre più alti».

L’innesto di Bartolozzi, insomma, non è una reazione alle due sconfitte su tre raccolte nella seconda fase: «La squadra ha già dimostrato di poter essere competitiva su ogni fronte», spiega, «tuttavia, per dare al gruppo una chance in più serviva un innesto che potesse dare una mano concreta. Il livello della competizione, soprattutto nella Poule Gold, è altissimo, e lo sapevamo: Emilia e Marche sono due culle storiche del basket italiano, quindi era chiaro che ci saremmo trovati davanti un livello superiore». Il ko di sabato scorso a Porto Recanati ha fatto perdere qualche posizione in classifica, ma l’obiettivo playoff è sempre a portata di mano: «In questa fase regna l’equilibrio», sottolinea, «a fare la differenza sono i dettagli

Ed è anche per questo che abbiamo voluto Bartolozzi: un giocatore della sua esperienza potrà darci una grossa mano nella gestione dei momenti chiave».



RIPRODUZIONE RISERVATA