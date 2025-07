«Più bus verso la Cittadella» 

Dopo lo stop alle corse della metropolitana, gli studenti che frequentano la Cittadella Universitaria hanno più volte manifestato i disagi vissuti per raggiungere le proprie facoltà. Una linea, la 29, viaggia ogni 40 minuti e spesso si riempie a tal punto che gli autisti non hanno la possibilità di far salire altri passeggeri. La linea 8 compie un tragitto lunghissimo, impiegando anche 45 minuti per arrivare a Monserrato.

La prediletta degli studenti è da tempo l’University Express, che consente di andare a lezione in breve tempo e più comodamente. Ecco perché l’entrata in vigore dell’orario estivo delle corse per luglio e agosto, che ha portato alla temporanea soppressione dei viaggi tra le 15.30 e le 18.30, è stata un’ulteriore mazzata che gli universitari non hanno preso bene.

Raccolta di firme

È stata infatti lanciata una raccolta firme per chiedere il ripristino dell’orario normale, così da non dover aspettare ore per rientrare a casa o affidarsi a viaggi della speranza per raggiungere le aule. «Ricordiamo che l’Università non va in vacanza: c’è la sessione estiva, per cui molti studenti vengono a dare gli esami, e ci sono tanti tirocinanti che lavorano a luglio e anche ad agosto. Alcuni vengono da lontano e devono affrontare anche il problema dello stop ai treni», spiega Francesca Contu, tra le promotrici della raccolta firme. «Per noi studenti è già un continuo disagio raggiungere la Cittadella per la mancanza della metro, non è il massimo che le persone debbano spingersi e ammassarsi per salire in bus, specialmente in estate. Tutti paghiamo il servizio e quindi vorremmo essere ascoltati maggiormente. Abbiamo esteso la raccolta firme anche ai lavoratori del Policlinico, visto alcuni di loro vanno a lavorare in autobus».

Apertura al dialogo

Da parte di Ctm, arriva l’apertura a un dialogo per affrontare le preoccupazioni degli universitari. «Siamo attenti alle esigenze della popolazione studentesca e confermiamo la nostra disponibilità a valutare eventuali mutate necessità degli studenti. Ogni valutazione sarà condotta nel rispetto e nei limiti previsti dal contratto di servizio stipulato con la Regione», spiega il presidente dell’azienda Fabrizio Rodin. «Siamo inoltre disponibili ad avviare un tavolo di confronto con l’Università e con le associazioni rappresentative degli studenti. L’obiettivo è concertare insieme un piano di trasporto studentesco che sia più flessibile, efficiente e rispondente ai reali bisogni di chi frequenta l’Ateneo».

