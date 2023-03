«Più bus-navetta per la metro»  

Il binario si ferma a a Settimo, il trenino, pure. Poi a Sinnai e Maracalagonis si può arrivare con un bus navetta. Che però manca nelle ore di punto. Già, è proprio così. Le proteste corrono da anni. Ma non si riesce a risolvere il problema per i pendolari, studenti e lavoratori.

Se ne è spesso parlato anche in Consiglio comunale a Sinnai. E il problema dei trasporti con la metropolitana di superficie è rimbalzato anche alla Città metropolitana durante la riunione del Consiglio con un ordine del giorno a firma dei consiglieri Chiara Cabras e Matteo Massa.

È stata Cabras a leggere l'ordine del giorno (approvato alla unanimità), chiedendo al sindaco metropolitano Paolo Truzzu «di interloquire (a favore dei cittadini di Sinnai, Maracalagonis e Settimo San Pietro, insieme alle amministrazioni comunali che li rappresentano) con la Regione e con l'Arst affinché si possano implementare le corse di collegamento da Policlinico e San Gottardo verso Settimo San Pietro (linea 2 MetroCagliari) e tra la stazione di Settimo San Pietro e i territori e di Sinnai (linea 170) e Maracalagonis (linea 171) negli orari attualmente esclusi dai servizi».

«In sostanza – dice Chiara Cabras - «abbiamo chiesto di incrementare le corse del bus navetta che non passa negli orari di punta (11,30 alle ore 15,40 linea 170 per Sinnai) e della linea Arst 171 che collega la stazione MetroCagliari di Settimo San Pietro a Maracalagonis e che interrompe le corse nei giorni feriali dalle 12,08 alle ore 15,21)».

Hanno firmato l'ordine del giorno anche i consiglieri di minoranza Rita Murgioni, Francesco Lilliu, Stefano Atzori e Guido Portoghese. «L'interruzione delle corse nelle ore di punta rende inefficiente il servizio per tutta la popolazione studentesca e per le persone che utilizzano o utilizzerebbero il trasporto pubblico locale per i propri spostamenti. Una situazione - dicono i firmatari dell'ordine del giorno - comporta per studenti pendolari di Sinnai, Maracalagonis e Settimo la perdita del tempo da dedicare allo studio, allo sport, agli interessi personali, ponendoli in una condizione di disuguaglianza derivante dal territorio di dimora, e più in generale fa venir meno l’obiettivo di calmierare i flussi di traffico automobilistico sugli assi viari dell’area metropolitana». (r. s.)