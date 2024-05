«Più bus e parcheggi per chi arriva da fuori» 

La rivoluzione del traffico in città passa attraverso il “Piano della sosta”. Il vero problema del caos, oltre ai cantieri, sono i 170.000 ingressi di auto provenienti soprattutto dai centri dei comuni dell’area vasta. Lamiere che – secondo uno studio sviluppato dal Cirem, Centro interuniversitario ricerche economiche e mobilità - vanno a sommarsi alle circa 97.000 auto dei cagliaritani. Ecco che la caccia al parcheggio diventa l’obiettivo primario di ciascun automobilista che arriva o vuole spostarsi in città. Non esistono bacchette magiche, la soluzione va studiata per agevolare chi arriva da fuori Cagliari, per non avventurarsi nel centro cittadino, e chi si muove all’interno del comune.

Quindi, non solo parcheggi, ma anche e soprattutto zone di periferia dove lasciare l’auto e utilizzare i mezzi pubblici, che però devono essere efficienti e confortevoli per contrastare l’uso del mezzo proprio.

La bocciatura

Cagliari non ha ancora un Adozione del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). Questo nonostante l’ex sindaco Paolo Truzzu ne avesse elaborato uno. La delibera 112/2021 però, dopo aver avuto il nulla osta della Giunta, si era incagliata in una bocciatura del Consiglio comunale.

Senza alternative

Italo Meloni, direttore del Cirem oltre che professore di Pianificazione dei trasporti all’Università di Cagliari, mette subito le cose in chiaro. «Chi governerà Palazzo Bacaredda dovrà capire che il futuro della mobilità è sostenibile, non ci sono alternative. Lo spostamento delle persone non si può basare sulle auto private». Meloni è realista: «La transizione deve essere graduale, mediata, non si possono mortificare i cittadini». Sì, ma dove si potrà parcheggiare? «Sono troppe le auto che entrano in città e non trovano ricovero. Le strade sono fatte per il transito, non per il parcheggio». A questo punto lo studio del piano della sosta è di vitale importanza. «Sì, ma ciò non significa realizzare nuovi parcheggi in struttura o aprire quelli ancora chiusi. Bisogna affrontare il problema in modo combinato, valutando il trasporto pubblico, la viabilità e i grandi assi di collegamento – le statali 195, 130 e 131 – individuando corridoi dove il trasporto pubblico può essere competitivo e parcheggi di scambio in connessione con la metro all’interno del capoluogo».

Tutto chiuso

La beffa sta nel fatto che, potenzialmente, le strutture comunali potrebbero accogliere circa 1.500 auto. Ma i multipiano sono sono inutilizzabili per beghe burocratiche di Palazzo Bacaredda, Regione e bandi di progettazione. Le strutture comunali di via via Cesare Battisti (200 posti) e via De Magistris (48) sono pronte in attesa dell’ultimo nulla osta, piazza Nazzari (350) aspetta che siano conclusi i lavori e venga aperto il mercato civico provvisorio e via Caprera (197 posti, di proprietà della Regione) attende che una volta insediato il nuovo sindaco raggiunga finalmente un accordo sulla gestione con viale Trento, proprietaria del parcheggio multipiano riservato ai dipendenti regionali e inutilizzato quando gli uffici sono chiusi.

Orchestra stonata

Mauro Coni, professore universitario e ingegnere trasportista. «Il Piano della mobilità è come un’orchestra dove manca il direttore e ognuno suona per i fatti suoi. Non è ammissibile che nell’asse Cagliari-Oristano 40.000 persone utilizzino l’auto e solo 1.500 il treno. Arst, Ctm e Fs hanno orari compatibili». L’ultimo appunto è sulle tariffe. «Pagare 50 centesimi per un’ora di sosta è troppo poco. Con 2 euro si può lasciare la macchina tutta la mattina, perché si dovrebbe utilizzare il bus?».

