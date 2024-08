«Più bidoni condominiali? È un errore» 

Ci sono alcune cose buone, come la pulizia di marciapiedi con acqua e detergenti («già introdotta però negli anni scorsi», dice Raffaele Onnis, vicepresidente della commissione Ecologia urbana e consigliere di minoranza), il ripristino del nucleo di vigilanza ambientale, l’utilizzo dei mastelli per i pannoloni ma anche «il proseguo del contrasto all’evasione che tra il 2019 e il 2024 ha portato a ruolo 10mila nuove utenze», dice ancora Onnis. Ma altre sono da rivedere, come «la volontà di eliminare le eco-isole che invece bisognava aumentare», dice ancora Onnis, o la scelta di utilizzare più mastelli condominiali (e meno singoli) che «hanno evidenziato importanti criticità gestionali legate alla carenza di spazi per l’alloggiamento nei condomini, obbligando così gli utenti a rivolgersi ad aziende specializzate per la movimentazione dei contenitori, con ulteriore aggravio di spesa che va ad aggiungersi al costo della Tari già salato», aggiunge.

L’opposizione sospende il giudizio sul futuro appalto per la gestione dei rifiuti ma, nel merito delle linee guida, pone più di un’osservazione. «Per come sono state illustrate le novità, sembra un libro dei sogni», dice Edoardo Tocco, FI, componente di minoranza della commissione Ecologia urbana. «Sono sicuro che non sarà così», conclude, «la sensazione oggi però è questa». ( ma. mad. )

