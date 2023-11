«Più autonomia, un diritto per la Corsica» 

In Corsica sono settimane difficili tra proposte di maggiore autonomia e turbolenze sul fronte dell’ordine pubblico in un lungo e difficile processo di transizione. Oltre le Bocche di Bonifacio, dal suo ufficio di Cours Grandval, ad Ajaccio, il presidente del governo regionale dell’isola, Gilles Simeoni, affronta il processo autonomista in un confronto con lo stato francese volto all’inserimento in Costituzione di maggiori tutele per la Corsica. Il clima è a tratti incandescente, dopo i recenti attentati della notte dell’8 ottobre, in cui diversi edifici sono saltati in aria in venti località diverse. Atti dimostrativi, quelli della “nuit bleu”, rivendicati da un Fronte di liberazione nazionale corso riorganizzatosi dopo anni di silenzio.

Un percorso non facile per Simeoni e la sua squadra, determinati però a non fermare il procedimento avviato già a marzo, dopo la morte nel carcere di Arles del leader indipendentista Yvan Colonna. E proseguito il 5 luglio, con l’approvazione a larga maggioranza nell’Assemblea regionale, del disegno di legge con le richieste di autonomia verso Parigi.

Le proposte

Precise le richieste avanzate alla Francia: il riconoscimento in costituzione del popolo corso, della propria lingua, dello statuto sui residenti e la lotta contro le speculazioni edilizie. E in attesa che la palla passi all’Assemblea nazionale e al Senato (che dovranno approvare il primo a maggioranza e il secondo con 3/5) emergono resistenze da Oltralpe. Che di certo non agevolano la conclusione del processo legislativo, per i primi mesi del 2024. Simeoni precisa: «Nella sua recente visita all’Assemblea regionale il presidente Macron ha comunque dato delle aperture sulla possibilità di uno status autonomo. Per arrivare all’autonomia, in Francia, è necessaria una riforma costituzionale. Stiamo lavorando alla seconda fase del processo. Abbiamo 4-5 mesi per convincere le forze politiche francesi, ma anche per rafforzare il sostegno alla nostra richiesta di autonomia». Simeoni non manca di specificare che i numeri della sua squadra sono stabili e non intende fare passi indietro: «Siamo in un contesto di maggioranza assoluta, con una parte dell’opposizione che ha votato il testo: i due gruppi nazionalisti e un eletto del gruppo di centrodestra. Abbiamo 32 eletti nella maggioranza, e a luglio siamo andati oltre col 75% dei voti favorevoli. Nonostante ciò, il presidente della Repubblica ha posto un’ulteriore difficoltà: quella di un accordo col gruppo di destra che non sostiene la nostra delibera». Una difficoltà che comunque potrebbe essere superata facilmente. «Siamo pronti a discutere col centrodestra corsicano e a trovare un accordo con Macron e le forze politiche nazionali, ma non possono chiederci di rinunciare all’essenziale della nostra delibera. Al filo storico della nostra lotta per la quale siamo impegnati da 50 anni», afferma il presidente della Corsica, spiegando di aver avviato anche un confronto con sindaci, sindacati e attori culturali, sociali, economici e anche direttamente con i cittadini sulle rivendicazioni autonomiste.

Gli attentati

E sulla scia dei recenti attentati che ha interessato la Corsica, Simeoni dice: «Dal 2015 al 2023, abbiamo vissuto otto anni senza violenza, senza che lo Stato abbia avuto l’idea di fare un passo verso il riconoscimento della legittimità democratica del nostro popolo. Tutto ciò ha riaperto uno spazio verso la violenza politica. Non cerco di giustificarla, ma piuttosto ritengo che il metodo più sicuro per farla scomparire sia prendere atto delle aspirazioni dei corsi, costruendo un’autentica soluzione politica». Inoltre, guarda anche alle dinamiche interne, con l’opposizione “Corsica Libera” riorganizzatasi nell’ambito del movimento “Patriotti”: «È una riorganizzazione di uno dei due partiti indipendentisti, oggi conosciuto come “Chjama Patriotta” che cerca di allargare la sua offerta politica. Ovviamente, sono disposto a dialogare con tutte le forze e sarà mia responsabilità soprattutto farlo con i nazionalisti e con i corsi. Però non so se anche loro vogliano fare altrettanto».

La Sardegna

In questo quadro anche i rapporti istituzionali esistenti con la Sardegna possono essere importanti: «Nel 2016 la prima visita da presidente del Consiglio esecutivo è stata proprio da voi. Siamo due isole sorelle e i nostri popoli fratelli. Sul piano operativo, i trasporti sono un elemento fondamentale. Sosteniamo un rafforzamento delle connessioni tra le nostre isole e così tutta l’area mediterranea. Il mese scorso, abbiamo ricevuto la vista dell’assessore ai trasporti Antonio Moro. Si è ragionato sulla questione dei collegamenti, e di recente a Torino, abbiamo ottenuto che le nostre isole siano integrate nel comitato di cooperazione transfrontaliera del Trattato del Quirinale, dove finora non erano presenti. Continueremo a lavorare su tutte le iniziative utili ad avvicinare ulteriormente i nostri popoli».

