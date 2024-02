«Più autonomia e trasporti efficienti, è l’ora della svolta» 

Alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra – mercoledì alla Fiera di Cagliari – sarà sul palco insieme a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani: «Mi sembra una bella risposta alle voci che in questi giorni descrivono una coalizione divisa», dice Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati. La quarta forza politica della maggioranza di Governo sarà presente alle elezioni di domenica con la lista Sardegna al centro-20Venti: «La nostra identità politica è quella di un partito federato e radicato nel territorio». In questo caso c’è un un’Isola «da battere centimetro per centimetro», e per farlo Lupi si è affidato ad Antonello Peru, mister preferenze (5741 voti) alle Regionali del 2019.

La Sardegna vista dall’altra parte del Tirreno: quali sono le emergenze ?

«Senza dubbio il tema delle infrastrutture deve essere centrale, senza dimenticare la continuità territoriale. Ma credo che l’Isola debba essere più protagonista delle vicende che la riguardano, con una sovranità che si traduca in una reale autonomia».

Il principio di insularità attende ancora di essere riempito di contenuti.

«Saranno i cinque anni della svolta. È una questione sostanziale, non solo formale: dobbiamo creare le condizioni per attuare la norma costituzionale. Un po’ come il diritto al lavoro: senza politiche per l’occupazione il principio costituzionale non serve a nulla. Ci dobbiamo impegnare per garantire la libertà di movimento e parità di trattamento su salute, scuola e altre materie fondamentali».

Lei è stato ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: come mai la Sardegna non ha ancora trovato un modello di Continuità soddisfacente?

«Ne ho visto di tutti i colori: dalla compagnia marittima sarda, fallita miseramente, alle vicende di Alitalia e Tirrenia. La continuità territoriale non può essere puro assistenzialismo: si deve facilitare la mobilità per chiunque, trasformando i collegamenti in un moltiplicatore di economia e risorse».

Nei trasporti aerei ripristinerebbe la tariffa agevolata per i turisti?

«È un tema importante. Se per andare a New York spendo meno che per venire in Sardegna sto azzoppando un intero sistema».

Qualche giorno fa Paolo Truzzu ha detto che non dedicherebbe una via a Michela Murgia. Lei cosa pensa?

«Da assessore all’Urbanistica del Comune di Milano mi sono occupato diverse volte di queste vicende. L’intitolazione di una strada è il riconoscimento a una personalità che, piaccia o non piaccia, ha dato un contributo al Paese. Questo deve essere il criterio da usare. Ma attenzione: le regole impongono che sia trascorso un determinato periodo di tempo dalla scomparsa, per capire il segno che una persona lascia nella comunità. Michela Murgia, Gigi Riva: ci sono tanti protagonisti che hanno dato lustro alla Sardegna, chi più chi meno. Bisogna abbassare i toni ed evitare di usare strumentalmente questo argomento».

Peru, con la lista Sardegna al centro-20 venti, è stato tra i primi a dire no a un secondo mandato per Solinas.

«Antonello aveva capito subito che la ricandidatura del governatore uscente, a prescindere dalla valutazione sulla persona, non andava bene perché metteva in dubbio l’unità della coalizione. La politica è anche coraggio: occorreva una scelta di discontinuità per dare più forza alla proposta del centrodestra».

Cosa pesa delle segnalazioni della Commissione antimafia? Tra i sette candidati che avrebbero violato il codice di autoregolamentazione c’è anche Peru.

«Io ho fatto parte dell’Antimafia nella scorsa legislatura. Credo che certi criteri debbano essere aggiornati, altrimenti questa procedura rischia di diventare una bollinatura slegata dalla situazione reale. Abbiamo sempre detto, poi, che queste dichiarazioni devono essere preventive: a campagna in corso è alto il pericolo di strumentalizzazione. Umanamente so cosa ha passato Antonello, che è stato assolto da tutto, e so anche che questa è un’ulteriore ferita per lui».

