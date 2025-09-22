«Più autobus e metro per salvare la città dal traffico infernale» 

Cantieri sparsi ovunque, semafori non sincronizzati e viabilità confusa: entrare in città ieri mattina era un inferno. Complice lo sciopero generale che ha paralizzato il centro fermando anche buona parte delle linee bus, molti cagliaritani hanno preferito non rischiare e prendere l’auto per raggiungere il posto di lavoro intasando fino all’ora di pranzo le principali porte d’ingresso al capoluogo.

Insomma, la giornata ideale per dimostrare quanto un trasporto pubblico locale efficiente possa cambiare il volto di una città e del suo enorme hinterland alleggerendo le strade dal traffico e garantendo un servizio essenziale a decine di migliaia di persone ogni giorno.

Strategia

Il futuro della mobilità di massa è stato al centro di una tavola rotonda organizzata ieri alla Fiera dal Ctm. Sullo stato attuale e sulle prospettive del trasporto pubblico locale si sono confrontati tecnici e amministratori della città metropolitana, tutti concordi nel chiedere una rete intercomunale di collegamenti integrati più efficiente, estesa, capillare e in sintonia con le nuove esigenze di un territorio che vede circa mezzo milione di potenziali utenti e centri periferici sempre più popolati e bisognosi di servizi essenziali.

Il dibattito

L’incontro, rientrato nella Settimana Europea per la mobilità sostenibile, è stato moderato dal giornalista Fabio Manca e introdotto dalla presidente della Regione Alessandra Todde che ha confermato tra le priorità lo sviluppo di «un sistema di trasporto efficiente, inclusivo e rispettoso dell’ambiente».

Il vicesindaco metropolitano Francesco Lilliu ha ribadito l’orgoglio «di avere preso parte all’edizione della Settimana Europea per la mobilità sostenibile. Le occasioni di confronto sono state molteplici e gli eventi di altissimo livello».

Qualità della vita

Sul palco della Fiera non è mancata la voce delle comunità che ogni giorno, per studio o lavoro, arrivano a Cagliari dai centri limitrofi. Il sindaco di Quartu Sant’Elena, Graziano Milia, ha ricordato l’esigenza di «procedere per il nuovo Piano regionale dei Trasporti, strumento generale che poi consente di realizzare le migliorie ai servizi. Quello vigente fu approvato nel 1993, quando le realtà sarda e metropolitana erano completamente diverse rispetto a quelle di oggi».

Da Sestu a Elmas, passando per Monserrato e Sinnai, il messaggio dall’hinterland è chiaro: un sistema di trasporti efficiente non è altro che una manifestazione di «un diritto costituzionale al lavoro, allo studio e alla salute», hanno sottolineato i sindaci di Uta e Sestu Giacomo Porcu e Maria Paola Secci, ricordando le migliaia di persone che a Cagliari raggiungono uffici, scuole e strutture sanitarie.

Il piano

I prossimi anni saranno cruciali: entro la fine del 2026 dovrà infatti essere approvato il nuovo contratto di servizio tra la Regione e Ctm, che definirà i livelli di offerta e gli standard qualitativi dei servizi.

Inoltre, tra i progetti più importanti rientrano anche il collegamento via bus tra la città e l’aeroporto, come auspicato dalla sindaca di Elmas Maria Laura Orrù, il completamento della linea metro fino a piazza Repubblica, previsto entro ottobre, e lo studio di viabilità commissionato dal Comune all’Università per creare una rete di scambio e consentire lo spostamento più rapido degli utenti senza ingolfare le vie del centro.

«Il nuovo Piano dei Trasporti e la riforma del Trasporto Pubblico sono le basi per garantire servizi più moderni, capillari e sostenibili. Solo così potremo migliorarli in maniera strutturale, dare risposte ai cittadini e costruire un’Isola più connessa», ha confermato l’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca.

