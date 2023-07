Più auto in giro che residenti 

Cagliari ha più veicoli in ingresso in città ogni giorno che abitanti, e ancor di più in uscita. Con casi-limite come via Roma, dove secondo uno studio il 30% delle auto in transito non provengono da Cagliari, che non è nemmeno la destinazione: magari stanno andando da Capoterra a Quartu, e al Capoluogo portano solo traffico e inquinamento. Se poi si considera che moltissime auto girano a lungo alla ricerca di un sempre più raro parcheggio, si capisce facilmente quanto smog in più respiriamo e quanto tempo perdiamo a fare i nostri percorsi in auto. Le troppe auto che abbiamo, considerato il rapporto auto per abitante assai alto.

Le rilevazioni di Its

Lo dimostrano i dati del sistema Its, il consorzio tra i Comuni di Cagliari, Quartu, Monserrato, Selargius, Elmas, Assemini, Decimomannu, Capoterra, Sestu, Sinnai, Quartucciu, Uta, Maracalagonis, Pula, Settimo, Sarroch, Villa San Pietro, Città metropolitana e Ctm. Indicano che ogni giorno entrano a Cagliari 151mila veicoli, e ne escono 156mila: per la gran parte ogni auto fa entrambi i movimenti, considerato che la guida un pendolare. I dati Its dicono tante altre cose, tra cui il motivo per cui il Comune ha lanciato la campagna di abbonamenti annuali al Ctm con il 90% di sconto: «Almeno, molti cagliaritani saliranno sui bus e capiranno che si viaggia bene, freschi e più in fretta, col vantaggio di non dover cercare né pagare il parcheggio». sospira il sindaco Paolo Truzzu che, esauriti i fondi, vorrebbe trovarne altri. Con un’avvertenza: «Stiamo studiando la possibilità di revocare quegli abbonamenti a chi non li utilizza almeno tre volte al trimestre, per darli ai primi nella graduatoria di chi non li ha ottenuti». Per ora, è solo un’ipotesi.

Ingressi e uscite

Di certo, ci sono gli ingorghi, dovuti anche ma non solo ai diversi e importanti lavori in corso in alcune zone del centro, ma anche a un traffico che la generosa offerta di collegamenti del Ctm non riesce a ridurre: i cagliaritani continuano a volersi spostare in auto malgrado la viabilità non sia infinita. Gli ingressi in città (i dati sono del 7 giugno) avvengono soprattutto dalla Statale 131 dir (settantamila veicoli al giorno) e da via Riva di Ponente (65mila). Che s’intasano soprattutto tra le 8 e le 9 del mattino e tra le 13 e le 14, che sono quindi gli orari di punta. È una mole di spostamenti davvero imponente, considerato che si sommano a quelli interni, cioè di cagliaritani che partono da un quartiere e vanno in un altro. E questo significa che servono soprattutto parcheggi, oltre che persone che capiscano l’importanza di spostarsi con i mezzi pubblici. Ma mentre ai secondi provvede - almeno, si spera - anche l’abbonamento annuale in super-offerta a poco più di 30 euro che convincerà abituerà quale riottoso a utilizzare l’autobus del Ctm, per i primi il piatto piange lacrimoni grandi così.

Il posteggio che non c’è

Servono soprattutto parcheggi, di ogni tipo: silos, piazzali e anche aree di scambio un po’ decentrate, dove lasciare l’auto pagando un euro al giorno e utilizzare una navetta del Ctm che consenta di giungere in centro in pochi minuti: liberi, belli e senza la caccia al posteggio. Sugli stalli le idee ci sono, i soldi un po’ meno e i tempi non sono rapidi. Alessio Mereu, assessore alla Mobilità della Giunta Truzzu, ha un piano. Il parcheggio di via De Magistris è pronto all’affidamento a Parkar (Ctm), ma ha poche decine di posti e la sua gestione non è conveniente: «Lo daremo assieme a quello di via Battisti, dove però si deve attendere il certificato di prevenzione incendi». Su via Caprera, Mereu è lapidario: «Non è nostro, ma della Regione». Stesso discorso per piazza dei Centomila, dove però il passaggio al Comune è in atto. Dovranno diventare parcheggi di scambio (con navetta) piazza Donatori di sangue e piazza De Gasperi, forse rialzati di un piano, ma è un futuro senza data. Per ora, resta quel poco che c’è. E l’autobus, anche elettrico: anche quello c’è.

RIPRODUZIONE RISERVATA