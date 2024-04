«Più attenzione per le imprese» 

I mali che affliggono il mondo agricolo nell’Isola sono molteplici.

Costi dell’energia

«In cima alle criticità persiste l’alto livello dei costi delle materie prime, che manda in sofferenza i bilanci delle imprese, di cui ha condizionato tutta la programmazione produttiva pregressa e ne condizionerà anche quella futura. Gli aumenti sono strettamente legati alle crisi internazionali e ai conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese, e sono spesso fuori controllo per quanto riguarda l’energia elettrica e le materie prime indispensabili per le attività agricole e zootecniche». Lo ha detto il nuovo direttore di Confagricoltura Sardegna, Giambattista Monne, che ha sottolineato anche un altro aspetto: «A queste difficoltà si aggiunge la contrazione degli aiuti trasferiti alle imprese, a valere sul primo pilastro della Politica agricola comune (Pac), sui quali si scontano anche i ritardi di diversi mesi nel trasferimento delle risorse verso agricoltori e allevatori. Un ritardo che, fra le cause, annovera anche quella del refresh , la rilettura periodica dell’uso dei suoli e delle lavorazioni fatta dall’ente nazionale di coordinamento Agea. Inoltre», ha aggiunto Monne, «si sommano anche gli inspiegabili ritardi nei pagamenti delle misure a capo e a superficie dello sviluppo rurale. Per tutte queste situazioni, Confagricoltura ha sollecitato un incontro con la direzione generale dell’assessorato regionale all’Agricoltura e l’organismo pagatore Argea», ha concluso il direttore di Confagricoltura Sardegna, «così da poter conoscere l’avanzamento della spesa e le ragioni dei rallentamenti sulle erogazioni nel primo e secondo pilastro della Pac».

Pac

Un appello alla governatrice Alessandra Todde arriva da Giuseppe Patteri, nuovo presidente di Copagri Sardegna: «Ribadiamo l’urgenza del momento, legata ai problemi sorti con l’avvio della nuova Pac 2023-2028 e del nuovo Csr (Complemento per lo sviluppo rurale) che interesserà tutto il comparto per i prossimi 4-5 anni». Per Patteri, appena sarà nominato, «l’assessore all’Agricoltura dovrà creare un presidio costante all’interno dei tavoli di concertazione nazionale: conferenza Stato-Regioni, tavoli di partenariato per la revisione della Pac, con il fine di sostenere modifiche realistiche, attuabili, su misura e funzionali alle esigenze delle nostre aziende agricole della nuova Politica agricola comunitaria e del Piano di sviluppo nazionale». Non basta: «Vanno avviate al più presto tutte le nuove misure legate al Complemento per lo sviluppo rurale, in particolar modo le azioni rivolte ai giovani, alle misure di sostegno al reddito, alle misure a investimento e di rafforzamento delle filiere produttive». Di sicuro, la Regione dovrà adoperarsi per approvare «una nuova legge quadro, che sia utile alla modernizzazione delle imprese, che esprima delle norme chiare con linee guida sul coordinamento delle risorse tra i vari fondi regionali, nazionali ed europei. Una legge che metta di nuovo al centro i tavoli di filiera funzionali a politiche di crescita del tessuto socio-economico regionale».

Assicurazioni

Intanto Alessandro Vacca, direttore regionale della Cia (Confederazione italiana degli agricoltori), ha accolto con favore la proroga di sei mesi, contenuta nel decreto Milleproroghe, sull’entrata in vigore della nuova disciplina riguardante l’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i macchinari agricoli a utilizzo esclusivo aziendale. «Auspichiamo che entro il primo luglio si determini una soluzione definitiva della questione. Il rinvio dell’applicazione delle nuove norme assicurative eviterà agli agricoltori un aggravio di costi e adempimenti».

