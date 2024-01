«Più attenzione per chi non ha un alloggio» 

Nuova settimana di incontri sul territorio per il candidato presidente della Coalizione sarda Renato Soru, con la sua visione per “La Sardegna di oggi e di domani”.

Oggi a mezzogiorno Soru sarà al convegno regionale di Federfarma Sardegna nel centro spiriturale di Nostra Signora del Rimedio di Donigala Fenughedu (Oristano). Si parla del tema “la farmacia di comunità verso una moderna sanità territoriale”.

Domani dibattito a Nurallao alle 18. Nell’aula consiliare Soru incontrerà i cittadini. Poi un appuntamento nel Mandrolisai, a Ortueri, martedì 23 nella sala consiliare. alle 18: dibattito le domande. A Dorgali mercoledì alle 18, quando il candidato di Coalizione sarda dialogherà con i cittadini in sala consiliare. Terzo incontro con dibattito in programma, mercoledì 24 gennaio, a Dorgali. Il candidato della Coalizione sarda incontrerà i cittadini ella sala consiliare di via Umberto 37, con inizio alle ore 18.

Tutti gli incontri della coalizione sono trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale di Renato Soru.

Lo stesso candidato presidente era stato venerdì a Olbia, dove ha detto che «ci vuole un occhio più attento per la prima casa e per chi la casa non ce l'ha: la Regione deve riattivarsi, finanziare nuove agevolazioni e rilanciare anche l’edilizia sociale». Soru ha parlato al Grand hotel President, moderato da Ninni Chessa.

RIPRODUZIONE RISERVATA