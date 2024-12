«Più attenzione e lucidità» 

Arriva l’Inter, campione d’Italia in carica e schiacciasassi del campionato. Eppure Davide Nicola tiene la testa alta. Non gli interessa il nome dell’avversario, il pedigree e quelli che sono i pronostici della vigilia. Il tecnico crede nel suo Cagliari, al di là di quello che dice la classifica, e lancia una sfida ai suoi: «Giochiamo contro la squadra più forte del campionato e allora per noi è un esame, una sfida dove dovremo fare le cose che facciamo sempre, ma a una velocità maggiore».

Tutti presenti

O quasi. C’è qualche acciacco, normale a questo punto della stagione, e un solo assente, Zito Luvumbo. E allora Nicola mette in riga i suoi, partendo da Venezia. Perché quella sconfitta non gli è andata giù: «La squadra è scesa in campo con l’atteggiamento di chi voleva prendere l’intera posta in palio. Non avevo mai visto un primo tempo così dominato». Però il Cagliari ha perso e il tecnico si è dato una spiegazione: «Non basta fare le cose bene, devi scendere a un livello di praticità, di fame, cattiveria, che facciano portare l’episodio dalla tua parte». Un salto di qualità che stasera sarà fondamentale per provare a fermare una vera e propria corazzata: «Abbiamo bisogno di fare una partita gagliarda da tutti i punti di vista, con grande attenzione e lucidità, cercando di non smettere mai di giocare, ma con la giusta attenzione, capendo quando dobbiamo essere più pratici gestendo la palla o il riposizionamento difensivo». Anche perché dall’altra parte c’è un avversario che non concede nulla: «Una squadra che ha un consolidamento di uomini e modo di giocare che dura da tempo. Ti invogliano ad andare a prenderli per giocare al gatto col topo. Dovremo essere bravi, loro sanno passare dal 3-3-4 al 4-2-4 con una facilità disarmante, accettando la parità numerica e attaccando la profondità».

Salto di qualità

Contro un avversario simile, ecco l’esame: «Il Cagliari dimostra un gioco che dovrebbe garantire una classifica più gratificante, ma non siamo ancora all’altezza nella determinazione. Perché dopo una mezz’ora come quella di Venezia devi far male». Nicola chiede fame e attenzione: «La fame è quel “rosichio” che devi sentire quando capisci di aver ottenuto meno di quel che ti sei costruito, l’attenzione deve farti capire che ogni situazione può diventare pericolosa. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, sentendo l’esigenza di produrre il risultato. Ci siamo concentrati su quel che serve per fare ottime prestazioni, ma quando il gioco diventa sporco dobbiamo adattarci».

