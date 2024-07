«Più attenzione all’opera dedicata a Emanuela Loi» 

Dal 19 luglio 2020, in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio, la rotatoria di Villamassargia è diventata sede di un solenne simbolo di giustizia e legalità. Questo grazie alla scultura donata dallo scultore locale Pietro Paolo Bachis per ricordare la poliziotta 24enne di Sestu Emanuela Loi. Ora, in occasione del 32simo anniversario della strage, Bachis si rammarica delle condizioni in cui versa l’opera: «L’opera che ho donato al paese è in abbandono». Ma la sindaca Debora Porrà replica: «Il monumentino viene curato settimanalmente e anche ieri abbiamo deposto i fiori in occasione dell’anniversario. Se si parla di incuria morale, sarebbe sempre bello poter fare di più, ma noi ci mettiamo il massimo impegno». (s. f.)

