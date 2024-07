«Più attenzione agli allevamenti ovini» 

«Occorre iniziare a programmare le azioni dei prossimi anni. Dobbiamo sostenere le aziende, puntando a valorizzare le nostre eccellenze agroalimentari e avendo un’idea chiara delle sfide che ci attendono». Gian Franco Satta, assessore regionale all’Agricoltura, ha preso spunto dal confronto con il Movimento pastori sardi di ieri per comunicare le priorità che vedranno impegnata l’amministrazione a partire dalle prossime ore. Una riunione a cui ha partecipato anche Ilaria Portas, titolare della delega alla Pubblica istruzione nella Giunta Todde.

I temi

Nella nota diffusa dopo il colloquio con i rappresentanti degli allevatori, si precisa che la Regione si attiverà per modificare i regolamenti in tema di utilizzo degli antibiotici – ritenuti penalizzanti per le aziende zootecniche – e per riservare più risorse al comparto ovino: una partita che prevede un intervento sulla Politica agricola comune e una nuova stagione di confronto con il ministero. Assicurate attenzioni e tutele anche per fare in modo che la Pac comunitaria possa venire incontro alle aspettative del comparto caprino e bovino.Gli uffici dell’assessorato all’Agricoltura sono al lavoro per intervenire sull’assestamento di bilancio all’attenzione del Consiglio regionale, che sarà arricchito da una misura per lenire gli effetti della siccità. Tra le misure elencate da Satta, si prevede un contributo per i Consorzi di bonifica e per i comuni, non serviti da questi ultimi. Enti che stanno provvedendo autonomamente a garantire l’approvvigionamento idrico delle aziende zootecniche nei territori di propria competenza. In arrivo anche ristori per le aziende alle quali è stata interrotta la fornitura di acqua e voucher per l’acquisto di mangimi e foraggi.

La programmazione

Satta, esponente dei Progressisti, ha sottolineato anche una maggiore programmazione sul fronte dell’organizzazione amministrativa: primo passo per garantire una pronta liquidazione delle erogazioni destinate agli imprenditori agricoli. Accogliendo le richieste degli allevatori, Satta si è fatto inoltre garante del dialogo con il ministero dei Trasporti. Un confronto che dovrà servire per promuovere uno schema per l’adozione di un modello di continuità territoriale marittima riservata al trasporto delle merci e del bestiame.

