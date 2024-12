«Più assunzioni ma crescono anche  i lavoratori precari» 

Il tema del valore del lavoro è cruciale. Il dato iniziale sull’occupazione nella Città metropolitana è lusinghiero: quasi cinquemila contratti in più nel 2023 rispetto all’anno precedente. Eppure rischia di essere un dato altamente fuorviante. Perché la maggior parte sono contratti a scadenza per non parlare della galassia di stagionali, contratti di somministrazione e intermittenti. «Dal 2021 continua il trend positivo a Cagliari ma oltre alla quantità dei contratti dobbiamo valutare anche la qualità che ci dice che c’è molta precarietà nei nuovi rapporti di lavoro», afferma Simona Fanzecco, segretaria della Camera del Lavoro di Cagliari. «Questo, naturalmente, ha riflessi sulla stabilità della contribuzione: quella attuale non crea la stabilità del sistema previdenziale, e se quella precarietà diventa strutturale, avremo un sistema che non regge più», aggiunge. I lavori precari sono una spada di Damocle sulle pensioni di domani. Si dovrebbero pagare salari più sostanziosi per trattenere chi ha un’alta formazione, ma sembra un orizzonte utopico. «In questa incertezza», conclude la rappresentante della Cgil, «ancora una volta sono le donne quelle più penalizzate». ( ma. mad. )

