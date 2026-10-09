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Ambiente.
10 ottobre 2026 alle 00:37

Più aree verdi nella scuola media  Leonardo Alagon 

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Aggiudicati i lavori di riqualificazione del verde di via Cagliari, tra via Tirso e via Messina, e degli spazi esterni delle Medie Leonardo Alagon, in viale Diaz.

L’appalto ha un valore complessivo di 371 mila euro e rientra in un progetto da oltre 610 mila euro approvato dalla Giunta lo scorso luglio.

«Entriamo nella fase operativa di un intervento che contribuirà a rendere Oristano una città più verde, sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici – sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna –. La cura del verde pubblico non è soltanto una questione estetica, ma un investimento sulla qualità della vita dei cittadini e sulla capacità della città di affrontare le sfide ambientali del futuro». L’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda aggiunge: «La riqualificazione dei viali alberati non significa soltanto piantare nuovi alberi, ma creare infrastrutture verdi capaci di migliorare il microclima urbano, favorire la biodiversità e rendere più sicuri e accoglienti gli spazi pubblici».

In via Cagliari, tra le altre cose, sono previsti nuove alberature. Nella scuola di viale Diaz, saranno rivisti gli accessi pedonali e veicolari, i percorsi protetti e create nuove zone d’ombra con spazi dedicati alla socializzazione e alla didattica all’aperto.

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