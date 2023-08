Più alberi e giochi inclusivi nel parco Atzeni 

Più alberi e l’installazione di una giostra inclusiva all’interno del parco urbano “Sergio Atzeni”. L’amministrazione comunale quartuccese intende abbellire ancora di più l’area verde situata tra via Carlo Rosselli e via Sandro Pertini e renderla più accessibile.

Lo fa partecipando all’avviso pubblico della Regione relativo alla manutenzione e alla gestione dei parchi urbani. Quest’ultima ha messo a disposizione 40mila euro per ogni Comune della Sardegna che abbia meno di 20mila abitanti e Quartucciu rientra in questi parametri. Perciò l’amministrazione guidata da Pietro Pisu ha deciso di avvalersene per rendere più accessibile l’area verde Sergio Atzeni, «in un’ottica di miglioramento delle condizioni di benessere e di vivibilità cittadina», si legge nella delibera di Giunta approvata il giorno dopo Ferragosto.

Nel parco, inaugurato a maggio dell’anno scorso, verranno dunque piantumati nuovi alberi e verrà realizzata una giostra fruibile a tutti i bambini, compresi quelli che hanno difficoltà motorie o disabilità di qualsiasi altro tipo. Sono già presenti altalene, scivoli, una pista per bambini, una zona fitness e uno spazio per gli spettacoli. Al settore Lavori pubblici e ambiente spetta adesso il compito di provvedere a predisporre tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione all’avviso pubblico regionale per poter accedere al finanziamento e dare il via all’intervento.

RIPRODUZIONE RISERVATA