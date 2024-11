Più alberi contro l’inquinamento atmosferico 

Più aree verdi e nuovi alberi e piante per contrastare l’inquinamento atmosferico. La proposta verrà ufficializzata lunedì nella seduta del Consiglio comunale: l’argomento arriva con la mozione dei consiglieri Ferdinando Secchi, primo firmatario, e Alessandra Zedda.

Nel documento viene chiesto al sindaco e alla giunta di impegnarsi «nella predisposizione di progetti di verde pubblico, e ad evidenziare l’importanza in quelli di verde privato, di inserire la messa a dimora delle piante e degli arbusti “anti-smog”». Questo perché «si avrebbe una riduzione diretta dell’anidride carbonica, con il miglioramento del microclima». Inoltre «si darebbe risalto all'importante ruolo che il verde urbano opera nel migliorare la qualità dell'aria e mitigare l'impatto ambientale delle attività dell’uomo e che è possibile aumentare l'efficienza delle barriere verdi scegliendo le specie più idonee allo scopo».

La situazione, anche in città, non è delle migliori con le conseguenze negative «sulla salute umana, a causa dell’inquinamento atmosferico, in particolare sulla mortalità complessiva». E la maggiore fonte d'inquinamento atmosferico nei centri urbani è costituita dal traffico veicolare.

RIPRODUZIONE RISERVATA