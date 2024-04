Pitzu Pardu, auto distrutta dalle fiamme 

Una carcassa divorata dal fuoco, lo scheletro di un’auto, forse una Renault Scenic, ritrovato in località Pitzu Pardu, vicino all’ingresso della cittadina. Sono stati i barracelli, durante il giro di controllo nel territorio, ad avvistare le lamiere del veicolo dato da tempo alle fiamme. La segnalazione è passata alla polizia locale. «In questi casi», spiega il comandante Giorgio Desogus, «per prima cosa cerchiamo di identificare il proprietario. Se il veicolo non ha segni che consentono di capire di chi è, scatta la rimozione, a carico del Comune. Altrimenti il proprietario ha 90 giorni per farlo rimuovere, a sue spese». Un caso simile è accaduto tempo fa, col ritrovamento di un furgoncino nel fiume. «Grazie alla targa siamo risaliti al proprietario e gli abbiamo notificato l’avviso». Anche se il mezzo è rubato, quindi oltre al danno la beffa. Ma in tal caso scatta pure la denuncia contro ignoti, per furto e abbandono di rifiuti. ( g.l.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA