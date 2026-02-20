Pitz’e Serra, marciapiedi impraticabili 

L’ultima caduta è soltanto di qualche giorno fa. Un’anziana signora è inciampata nel marciapiede in via Danimarca che da un po’ di tempo si trova in condizioni critiche. A denunciare la questione è il Comitato di residenti di Pitz’e Serra, Quartello, Sa Forada, Sant’Anastasia e Pardinixeddu.

La presidente Donatella Putzolu spiega: «Continuano ad arrivarmi numerose e pressanti richieste per il ripristino della pavimentazione dei marciapiedi di via Danimarca e via Irlanda diventati visibilmente, nel corso del tempo sempre più fatiscenti. In diversi punti il cemento sta letteralmente sprofondando mettendo a rischio l’incolumità dei passanti. Da un paio d'anni», aggiunge, «una parte del marciapiede all’altezza delle strisce pedonali è transennato perché sollevato dalle radici di alcune magnolie». Nella zona i problemi riguardano anche via Irlanda, «anche qui», dice ancora Putzolu, «i marciapiedi non sono mai stati ripristinati e risultano impraticabili. Credevamo che venissero rifatti con l’appalto degli asfalti ma pare che non sia così».

Gli interventi per il ripristino dei marciapiedi in diverse zone della città sono comunque già programmati e pronti a partire. Situazioni critiche anche in piazza Sant’Elena, in via Porcu dove le mattonelle traballanti rischiano di far cadere le persone. I pericoli aumentano soprattutto la sera quando col buio è difficile accorgersi della pavimentazione sconnessa.

