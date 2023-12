Pitz’e Serra e Quartello più vicini 

Una nuova strada per collegare Quartello e Pitz’e Serra. La Giunta dà l’ok alla quattro corsie, con tanto di piste ciclabili, marciapiedi, spartitraffico, fasce verdi laterali e grande rotatoria fra via Cecoslovacchia e via Italia, dove di fatto la strada si interrompe. Si tratta di una nuova bretella di collegamento verso il centro urbano, utile anche a snellire il traffico nella altre strade cittadine. Sulle carte della pianificazione urbanistica del territorio la lingua d’asfalto lunga circa trecento metri esiste da decenni, ma di fatto non è stata mai realizzata. Ora sembra arrivata la svolta con il via libera al progetto di fattibilità tecnico economica che punta sulla sicurezza stradale e sulla mitigazione ambientale.

Il finanziamento

L’importo stimato per l’esecuzione dell’intera opera è di 3 milioni e 465mila euro, di cui al momento disponibili un milione ed 800 mila euro: 600 mila finanziati dalla Regione e un milione e 200 mila dal Comune. «Si procederà con un approccio modulare, andando subito a sviluppare la fase esecutiva relativa agli importi disponibili, in attesa di ulteriori finanziamenti», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. «La soluzione progettuale che è stata scelta presenta anche un elevato grado di coerenza con le linee guida del Pums, il Piano urbano di mobilità sostenibile, adottate dalla nostra amministrazione. Nei documenti di pianificazione», prosegue l’assessore, «si ipotizza infatti realizzazione di un’importante area di scambio per la mobilità ciclabile in prossimità dello svincolo tra le vie Italia e Norvegia, in connessione diretta con la via Cecoslovacchia, dove verrà localizzato un vero e proprio itinerario ciclabile».

I dettagli

Più nel dettaglio, si legge negli allegati della delibera, il progetto della bretella di collegamento fra via Italia e via Cecoslovacchia prevede due corsie per senso di marcia, e una per lato sarà percorsa dai bus di linea. Non solo: i sensi di marcia saranno separati da un’aiuola spartitraffico, vertano realizzati anche pista ciclabile e marciapiede, e fasce verdi ai bordi della quattro corsie. «Contiamo di avere il progetto esecutivo entro la prima metà del 2024», assicura l’assessore, «e di poter partire con il primo lotto dei lavori entro la fine del prossimo anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA