Pitz’e Serra, così rinasce lo sport 

Il quartiere di Pitz’e Serra riapre allo sport. Ci sono voluti anni di attesa e di battaglie con in prima linea il Comitato dei quartieri ma ora, sulle ceneri di impianti distrutti e inutilizzati da anni, sta nascendo qualcosa di bello.

E così quasi non sembra vero vedere rinascere a nuova vita lo storico pattinodromo di via Svezia, off limits da tempo, dove un tempo si allenavano e ritrovavano quasi trecento ragazzi. L’ultimo atto di un periodo tristissimo, era stato l’incendio al chiosco ristoro sistemato al suo interno e rimasto poi lì per anni senza che nessuno provvedesse a rimuoverlo. Adesso i lavori sono in dirittura di arrivo e presto gli atleti potranno varcare di nuovo i cancelli.

L’attesa

«Finalmente vediamo un po’ di luce su una vicenda lunghissima», dice Mario Sotgiu per anni presidente del Comitato dei quartieri che si era battuto in prima persona per la riqualificazione dell’impianto, «più volte avevamo sollecitato il ripristino degli spazi che accoglievano piccoli atleti e alunni delle scuole. Ci auguriamo che presto anche le altre strutture sportive del quartiere vengano tutte rimesse a nuovo. Lo sport è fondamentale per recuperare ragazzini che invece oggi bazzicano nelle strade compiendo atti vandalici. Credo che avere impianti accessibili dove possano riunirsi sia l’unica via per aiutarli».

I progetti

La riqualificazione del pattinodromo rientra nel progetto Parco sportivo Sa Forada 2 che insieme a quello per sa Forada 1 è stato finanziato complessivamente con 2 milioni e 500 mila euro di fondi Pnrr. «Il recupero del pattinodromo rappresenta sicuramente un aspetto molto importante per il quartiere» dice l’attuale presidente del Comitato di residenti di Pitz’e Serra, Quartello, Sa Forada, Sant’Anastasia e Pardinixeddu, Donatella Putzolu, «proprio nei giorni scorsi ci siamo riuniti per fare il punto della situazione. Purtroppo la struttura, era diventata rifugio dei vandali che avevano appiccato anche l’incendio al chiosco, facendo perdere così la funzione primaria della struttura che era invece quella di attirare i giovani per fare sport. Adesso speriamo che l’intervento si concluda al più presto e che possa riaccogliere gli atleti».

La grande fuga

Fino al triste episodio dell’incendio a utilizzare l’impianto erano anche i 300 ragazzi dello Skating club di Pierluca Tocco: «Da quel momento siamo andati via» dice, «ma sarebbe davvero bello poter tornare in un impianto rinnovato che si potrebbe utilizzare però soltanto nel periodo estivo essendo comunque un impianto all’aperto».Dopo anni neri la città ritrova quindi i suoi impianti sportivi. Non solo il pattinodromo ma anche il velodromo, in attesa di vedere riaperte anche le porte dello stadio di Is Arenas, dove i lavori sono in corso già da mesi.

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